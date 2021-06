Settimana della musica a scuola: laboratori a distanza per le scuole dell’Istituto Comprensivo 3 di Asti

La musica è un linguaggio universale, attraverso il quale tutti possono esprimere le proprie emozioni. Ecco perché durante “la settimana della musica a scuola” indetta dal MIUR, l’IC3 ha voluto dare particolari stimoli ai bambini, permettendo ad ogni classe di poter seguire “a distanza” un laboratorio tenuto da musicisti professionisti e di poter sperimentare la passione per l’arte, attraverso l’ascolto, il gioco e la conoscenza di strumenti particolari.

Ogni giorno, infatti, le classi hanno potuto vedere i video creati per loro, passando dalla scoperta del pianoforte della maestra Orietta Lanero (insegnante di pianoforte presso l’istituto di musica G.Verdi e direttore del coro Laeti Cantores), alla batteria del maestro Josè Florio (educatore e insegnate di scuola primaria), fino a fare un salto indietro nel tempo con “La compagnia del coniglio”(composta da Avidano Luisa, Beltrando Giampiero, Ghione Luciano, Ponzone Pietro, Valle Riccardo, Vercelli Stefano) e i suoi strumenti medioevali e a improvvisare e suonare con le percussioni provenienti da tutto il mondo del maestro Alessandro Morbelli (percussionista, educatore professionale e facilitatore per Drum Circle, Musico e Suono terapia).

Un grazie da tutte le scuole dell’IC3 ai grandi musicisti che hanno permesso questa bellissima iniziativa: in un momento così difficile per l’arte, la passione e la dedizione mostrata da loro per questo progetto dedicato ai ragazzi, ha dimostrato quanto la musica possa unirci anche se distanti e ci possa regalare dei momenti di speranza e serenità.