Secondo appuntamento di Benessere d’Estate alla Cooperativa Della Rava e Della Fava con il focus routine viso

Da giovedì 1° e fino all’ 11 luglio secondo appuntamento di Benessere d’Estate alla Cooperativa Della Rava e Della Fava; dopo la linea capelli si andrà a presentare due linee cosmetiche naturali per il viso.

L’estate segna il cambiamento della propria routine viso maggiormente stressata da fattori ambientali esterni: è necessario idratare e prevenire l’invecchiamento cutaneo utilizzando prodotti cosmetici naturali e che sappiano coniugare anche una sostenibilità sociale ed ambientale per tutta la filiera.

Alla Bottega di via Cavour 83 ad Asti si darà spazio a Natyr – la prima cosmesi bio e fair trade italiana- puntando sui prodotti per il viso alla rosa di Damasco , all’ibisco, al tè verde e la linea blooming night specifica per la notte.

Si tratta di un assortimento molto completo per le diverse esigenze comprendendo maschere viso, balsami, creme e gel e naturalmente sieri con ingredienti esclusivamente vegetali da filiere etiche da tutto il mondo.

Al NaturaSi’ di piazza Porta Torino 14 spazio invece alla storica Benecos, specializzata in linea trucchi naturali certificata: make up sicuro senza composti dannosi per la salute.

Promo dedicate nei due punti vendita per un invito alla prova.

FOCUS ROUTINE VISO 1-11-07-2021