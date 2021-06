Secondo appuntamento con “Fab Green”, la serie di video conferenze dell’UCID Giovani di Asti

La Sezione astigiana dei Giovani dell’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti), ha organizzato una serie di video conferenze, distribuite in serate nei mesi di giugno e di luglio, che hanno come titolo “Fab Green”. L’iniziativa, si pone l’obiettivo di sensibilizzare su temi green e di sostenibilità ambientale, letti nello specifico su tre settori merceologici: il Fashion, l’Architettura e il Beauty (da qui l’acronimo del nome dell’evento).

La prima serata, che trattava di architettura green, si è tenuta il 7 giugno alle 19 su Google Meet. La seconda serata di FAB GREEN dedicata al Food si terrà giovedì prossimo 24 giugno alle ore 19 su Google Meet. Come per la prima serata, anche in questo caso la partecipazione sarà gratuita ma la prenotazione obbligatoria, tramite mail al seguente indirizzo: ucid.giovani.asti@gmail.com. Alla serata “Food”, la scaletta ospiti e relatori è la seguente: Anna Rosso, Segretario UCID Giovani Piemonte e Valle d’Aosta e Presidente UCID Giovani Asti; Paolo Porrino, Presidente Interregionale Piemonte – Valle d’Aosta; Simone Solaro Presidente Ucid sezione di Asti. Interverranno: Luca Fasano, CEO Tisane Valverbe, Melle (CN); Paolo Carminati, Presidente Naturalmente Wine Resort, Agliano Terme (AT); Alessandro Durando, CEO Fratelli Durando, Portacomaro (AT). Modererà l’incontro Ilaria Bellin, Digital Strategist and Communication.

Sotto la locandina dell’incontro di giovedì 24 giugno.