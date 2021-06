“Scollinando tra vini e tartufi”, pronto il lungo percorso pedonale e ciclabile ideato da “Su2Ruote.Bike”

Siete pronti a scollinare tra Vini e Tartufi? E’ quasi pronto il percorso “Scollinando tra Vini e Tartufi” che unisce i paesi dell’Unione Terre di Vini e Tartufi, San Damiano, Celle Enomondo, Revigliasco, Tigliole, con Ferrere e Valfenera.

Il progetto ha come obiettivo quello di promuovere, diffondere e far conoscere il territorio con tutte le sue caratteristiche, peculiarità e ricchezze, siano esse di carattere enogastronomico che storico e culturale. E’ rivolto ad un turismo ecosostenibile dove i mezzi di traporto sono i piedi, la bicicletta o il cavallo su strade poderali e sentieri che regalano angoli di paradiso e tranquillità, paesaggi e spettacoli naturali di cui si diventa protagonisti.

Il percorso, prevalentemente sterrato, unisce 6 paesi per una lunghezza di circa 60km. Ma ogni paese ha già la propria rete sentieristica e questo fa sì che i km possano arrivare fino a 120. Volete curiosare prima di scollinare? Ci ha pensato in questi mesi la nostra Giornarunner a raccontarvi in anteprima le zone percorse dal sentiero all’interno dell’Unione Terre di Vini e Tartufi (potete scoprire tutto cliccando -> QUI <-)

In questo modo viene anche tenuta in vita, attraverso manutenzione e conservazione continua nel tempo, la rete di sentieri, percorsi e strade che nel tempo sono stati dismessi o peggio, abbandonati, in quanto la vita contadina e le attività ad essa legata sono andate perdendosi nel tempo.

Il percorso è semplice, percorribile in ogni stagione, da fare tutto in un giorno o divisibile in più tappe, con la possibilità di percorrerlo in autonomia o accompagnati attraverso i comuni di San Damiano, Celle Enomondo, Revigliasco, Tigliole, Ferrere e Valfenera. La presentazione ufficiale del percorso sarà fatta nel pomeriggio di domenica 11 luglio, mentre domenica prossima, 13 Giugno 2021, è prevista la prima prova ufficiale del percorso, realizzato in collaborazione con l’associazione “Su2Ruote.bike”, che ha l’intenzione di consegnare ai vari comuni questo sentiero per far si che ognuno possa promuovere il territorio con tutte le sue caratteristiche (storiche, culturali, enogastronomiche)

Il Programma della giornata di domenica 13 giugno.

– Ore 9.15 Ritrovo in piazza Ubertà a San Damiano

– Ore 9.30 Presentazione

– Ore 10 Partenza giro su una porzione del sentiero

– Ore 10.45 circa Sosta a Celle Enomondo con degustazione

– Ore 11.45 circa Passaggio a Revigliasco

– Ore 13.30 circa Rientro con pranzo

Per chi si vuole fermare a pranzo il costo è di 20 Euro, per chi vuole noleggiare le e-bike il Costo noleggio Promozionale è di 15 Euro, per prenotarle il riferimento è Pasquale Cianci 335/7875300

Per scaricare la traccia Gps clicca qui —->>>>> https://su2ruote.bike/scollinando/?fbclid=IwAR1zR4hjYznFB60s2Fk_wso72AXEHKmhqfmbETVv1Vi6nf3eby8HPIAMDmg