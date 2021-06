Intervento dei Vigili del Fuoco di Asti oggi pomeriggio per il salvataggio di un rondone, finito nelle fessure dello scolo nel muro che costeggia la ferrovia in via Gramsci ad Asti.

Gli uomini del comando astigiano, usando martello e scalpello, hanno allargato lo scolo per recuperlo e hanno portato il volatile in caserma dove è stato poi recuperato dalla L.i.p.u.