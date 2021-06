Risorse centri estivi: sono 91 i Comuni astigiani beneficiari

La Conferenza Unificata, riunita in seduta straordinaria lo scorso 24 giugno, ha dato il via libera al decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, in attesa di registrazione della Corte dei Conti di riparto dei 135 milioni del fondo per le Politiche della famiglia, incrementato per il 2021 con il dl 73/21 (cd Sostegni bis), assegnati direttamente ai Comuni (Consulta tabella riparto) per iniziative di potenziamento dei centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori (0/17 anni) nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2021.

Le risorse sono ripartite tra le regioni in base alle percentuali già fissate per il fondo politiche della famiglia e successivamente erogate a tutti i Comuni dal Dipartimento della Famiglia, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenne residente sulla base dei dati ISTAT relativi all’ultimo censimento.

Anche quest’anno l’ANCI ha collaborato con il Dipartimento della Famiglia garantire ai Comuni le risorse per l’organizzazione dei centri estivi e fornire ai cittadini un servizio capillare e puntuale.

Sono novantuno i comuni astigiani che hanno beneficiato del contributo (clicca qui per scaricare l’elenco —–>>>> Tabelle-riparto-centri-estivi-2021-Comuni provincia Asti

Agliano Terme 3.416,07 €

Antignano 1.715,83 €

Aramengo 1.107,49 €

Asti 172.706,29 €

Azzano d’Asti 811,12 €

Baldichieri d’Asti 3.119,69 €

Belveglio 701,93 €

Berzano di San Pietro 779,92 €

Bubbio 1.466,26 €

Buttigliera d’Asti 6.551,36 €

Calamandrana 3.681,24 €

Calliano 3.041,70 €

Calosso 2.760,93 €

Camerano Casasco 842,32 €

Canelli 23.647,28 €

Cantarana 2.714,13 €

Capriglio 577,14 €

Casorzo 873,51 €

Cassinasco 1.045,10 €

Castagnole delle Lanze 8.298,39 €

Castagnole Monferrato 2.417,76 €

Castel Boglione 935,91 €

Castell’Alfero 5.958,62 €

Castellero 764,33 €

Castello di Annone 4.071,20 €

Castelnuovo Belbo 1.684,64 €

Castelnuovo Calcea 1.419,46 €

Castelnuovo Don Bosco 6.894,52 €

Cellarengo 1.918,61 €

Cerro Tanaro 1.310,27 €

Cessole 670,73 €

Chiusano d’Asti 545,95 €

Cinaglio 920,31 €

Cisterna d’Asti 2.823,32 €

Coazzolo 748,73 €

Cocconato 3.197,69 €

Corsione 421,16 €

Cortandone 701,93 €

Cortazzone 1.372,67 €

Cortiglione 1.247,88 €

Costigliole d’Asti 13.087,12 €

Dusino San Michele 2.745,33 €

Ferrere 3.868,42 €

Frinco 1.809,42 €

Incisa Scapaccino 5.677,84 €

Isola d’Asti 4.757,53 €

Maretto 889,11 €

Moasca 1.294,67 €

Mombaruzzo 1.497,45 €

Mombercelli 4.195,99 €

Monale 2.870,12 €

Monastero Bormida 1.996,60 €

Moncalvo 5.568,65 €

Moncucco Torinese 2.277,38 €

Mongardino 1.731,43 €

Montabone 670,73 €

Montafia 1.856,22 €

Montaldo Scarampi 1.856,22 €

Montechiaro d’Asti 2.542,55 €

Montegrosso d’Asti 5.677,84 €

Montiglio Monferrato 3.306,88 €

Moransengo 233,98 €

Nizza Monferrato 24.333,62 €

Piovà Massaia 1.216,68 €

Portacomaro 4.991,51 €

Quaranti 327,57 €

Refrancore 3.618,85 €

Revigliasco d’Asti 1.294,67 €

Roatto 904,71 €

Roccaverano 686,33 €

Rocchetta Palafea 577,14 €

Rocchetta Tanaro 3.260,08 €

San Damiano d’Asti 22.321,41 €

San Giorgio Scarampi 109,19 €

San Martino Alfieri 1.419,46 €

San Marzano Oliveto 2.152,59 €

San Paolo Solbrito 2.901,32 €

Scurzolengo 1.091,89 €

Serole 77,99 €

Sessame 561,55 €

Soglio 218,38 €

Tigliole 4.055,60 €

Tonco 1.481,85 €

Vaglio Serra 733,13 €

Valfenera 5.849,43 €

Vesime 1.310,27 €

Viale 483,55 €

Villa San Secondo 904,71 €

Villafranca d’Asti 7.097,30 €

Villanova d’Asti 15.317,70 €

Vinchio 1.123,09 €