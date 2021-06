Rinnovo delle cariche per la Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Asti

Si è svolta oggi, martedì 22 giugno, in modalità di videoconferenza, l’assemblea della FIPE-ASTI (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), federazione all’interno di Confcommercio Asti che rappresenta gli imprenditori del settore bar e somministrazione.

L’assemblea ha eletto Paolo Scapparino Presidente Provinciale della federazione e nominato due Vice Presidenti: rispettivamente Matteo Bosia e Giampiero Coletta. I componenti del Consiglio saranno Stefania Penna, Paola Bertone, Cristiano Maschio e Riccardo Bosia.

Il Presidente di Confocmmercio Asti Aldo Pia insieme al Direttore Claudio Bruno hanno espresso grande soddisfazione per l’insediamendo del nuovo Consiglio rimancardo la sinergia di Confcommercio con la federazione per una buona ripartenza e guardando al futuro della categoria per raggiungere insieme nuovi traguardi.