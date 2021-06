Riduzioni Tari, ricevute in municipio le rappresentanze sindacali CGIL, CISL e UIL

Questa mattina il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore Renato Berzano hanno ricevuto in Municipio le rappresentanze sindacali CGIL, CISL e UIL per comunicare loro i criteri adottati per le riduzioni/agevolazioni TARI 2021 di cui tutti gli astigiani beneficeranno nelle prossime bollette.

Il Sindaco Maurizio Rasero, in merito ha dichiarato: “A giorni, verranno resi noti i particolari di questa iniziativa che porterà alcuni cittadini (per quanto riguarda le utenze domestiche) ed alcune imprese (per quanto riguarda le utenze non domestiche) a trovarsi in bolletta abbattimenti fino al 50%”.

L’Assessore Renato Berzano, nel ricordare che questo provvedimento rientra tra quelli assunti da questa Amministrazione per affrontare le criticità venutesi a creare a causa della pandemia, ha ringraziat0 gli uffici per il lavoro svolto in queste settimane.