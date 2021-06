Ricevuto in municipio il Procuratore dott. Alberto Perduca

Venerdì scorso il dottor Alberto Perduca, Procuratore della Repubblica di Asti, in occasione del suo prossimo pensionamento del 29 giugno, è stato ricevuto in Municipio ad Asti dal Sindaco Maurizio Rasero e dagli assessori comunali.

Nell’occasione, il Sindaco nel ringraziarlo per il prezioso servizio reso alla comunità in questi anni di permanenza astigiana, gli ha donato lo spumante di Asti Docg ed una litografia numerata del compianto pittore Carosso.

L’incontro, durante il quale il dott. Perduca ha firmato il registro riservato non solo alle personalità illustri in visita al municipio ma anche a coloro che si sono distinti per il loro operato lasciando un positivo ricordo alla città, ha consentito al Primo Cittadino di ricordare la dedizione e la professionalità del magistrato operando sempre nell’interesse del bene comune ed ha aggiunto: “Sono certo che il dott. Perduca continuerà ad essere un uomo fattivamente impegnato nella società e gli auguro di godersi questo meritato traguardo con i suoi affetti più cari”.