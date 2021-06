Ricevute in Municipio le squadre under 17 e under 15 della Play Asti Volley

Ieri mattina il Sindaco di Asti Maurizio Rasero e l’Assessore allo Sport Mario Bovino hanno ricevuto in Municipio le atlete dell’under 15 e dell’under 17 della Play Asti Volley vincitrici del Campionato Interprovinciale di Categoria.

Le giocatrici, accompagnate dal Presidente Marco Bonino, dagli allenatori Silvia Asola (under 17) e Alessio Bellagotti (under 15) e da alcuni genitori, si sono garantite l’accesso alle semifinali per il titolo di Campione Regionale che si svolgeranno dal 26 giugno.

L’incontro è stata l’occasione per brindare col l’Asti Spumante al successo delle astigiane ed il Primo Cittadino nel complimentarsi con loro le ha ringraziate per l’impegno profuso in questo particolare periodo che ha fortemente limitato le attività sportive e quindi la loro preparazione ed ha aggiunto: “La vostra vittoria è sicuramente un esempio di alto valore agonistico per tutti noi e sono certo che vi incentiverà a far sempre meglio ed è giusto che la città tributi alle sue eccellenze il meritato riconoscimento”.

L’Assessore Mario Bovino ha quindi ricordato l’importanza dello sport sia per il benessere psico-fisico che per la capacità di aggregazione sociale, oggi più che mai.