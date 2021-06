Riapertura della ferrovia Asti-Alba: un nuovo sit-in alla stazione di Asti

Il neonato Comitato per la riattivazione della ferrovia Asti-Alba, come da programma, il 19 giugno alle 17 in piazza Guglielmo Marconi, nei pressi della stazione ferroviaria, replicherà il sit-in tenutosi ad Alba lo scorso sabato.

In seguito all’incontro online del 28 aprile scorso, organizzato dall’Associazione giovanile FuturAlba, al quale hanno partecipato un centinaio di persone tra rappresentanti di organizzazioni attive a favore della mobilità sostenibile, dell’ambiente e dei pendolari, nonché molti privati cittadini, è nato il movimento spontaneo per la riattivazione della tratta ferroviaria Alba–Asti, sospesa al traffico dal 2012.

Il Comitato è composto da Associazione Ferrovie Piemontesi, Associazione FuturAlba, Co.M.I.S. (Coordinamento per la Mobilità Integrata e Sostenibile), Fridays For Future Alba, Forum Salviamo il Paesaggio, Legambiente Asti, Osservatorio del Paesaggio di Langhe e Roero, Rete Asti Cambia e privati cittadini.

Sostiene che il trasporto pubblico locale, nella fattispecie quello ferroviario, sia uno dei cardini a favore della transizione ecologica che costituisce ormai un obiettivo irrinunciabile per la salvaguardia dell’ambiente e la salute delle persone. Il sodalizio è inoltre fermamente contrario all’ipotesi di sostituzione della ferrovia con una pista ciclabile, progetto proposto dall’Amministrazione regionale, essendo invece favorevole ad una mobilità integrata e combinata treno-bici, anche in ottica turistica.

Lo scorso sabato il Comitato ha tenuto un primo sit-in nella città Alba per esporre i propri propositi e per avere un confronto con la cittadinanza e sabato prossimo intende replicare ad Astti al fine di radicarsi nelle due città principali collegate dalla tratta ferroviaria.

Si ricorda l’obbligo dell’uso della mascherina e il rispetto delle norme anti-covid vigenti.

L’iniziativa è sostenuta anche da FIAB Asti e FIAB Salinbici Alba.