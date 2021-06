Regione, bando da 5,8 milioni per la ristrutturazione e riconversione di vigneti per la campagna 2021/2022

L’Assessorato all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte ha pubblicato il bando regionale OCM vino relativo alla misura per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna vitivinicola 2021/2022, con una dotazione finanziaria complessiva di 5,8 milioni di euro provenienti dal Programma Nazionale di Sostegno.

Il bando prevede la concessione di aiuti economici per la realizzazione di interventi su vigneti che producono vini a denominazione di origine e a denominazione di origine controllata e garantita, secondo le modalità definite dall’organismo pagatore Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura). Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli singoli oppure le cooperative e società che svolgono attività agricola. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo è il 15 luglio 2021.

“Attraverso questa misura andiamo a valorizzare i vini di qualità del Piemonte e aumentiamo la competitività delle nostre imprese vitivinicole garantendo la capacità di posizionarsi sui mercati con prodotti di eccellenza” – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo Marco Protopapa.

Il bando è pubblicato sul sito della Regione Piemonte al link:

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/ocm-vino-ristrutturazione-riconversione-vigneti-campagna-20212022