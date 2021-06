Ragazzi della 5a elementare in Consiglio Comunale ad Antignano

E’ tradizione condividere un momento amministrativo con gli alunni della 5a classe elementare al termine del percorso di studi primari in Antignano.

Quest’anno, lo scorso 29 Maggio 2021, l’incontro in sala consiliare è stato particolarmente educativo in quanto nella seduta del consiglio comunale è stato approvato il regolamento sull’uso dei fitofarmaci sul territorio comunale. Il testo va a normare l’utilizzo degli stessi nelle varie zone del territorio, ne limita l’uso nelle zone sensibili, frequentate da persone. Inoltre è stato vietato l’uso degli erbicidi nelle aree urbane, lungo le strade e nelle piazze. Il regolamento approvato ha tre obiettivi fondamentali: il primo salvaguardare la salute delle persone, degli animali e dell’ambiente, il secondo imprimere un forte impulso al percorso turistico di qualità dell’ambiente intrapreso dal nostro territorio, il terzo conciliare l’ambiente con le colture agricole in atto. Nello stesso, sono state anche recepite le ultime modifiche regionali sui periodi di abbruciamento delle stoppie nella campagna.

Spiccati sono stati l’interesse e la sensibilità mostrati dagli alunni nell’ascoltare e approfondire questi temi ambientali, in parte già affrontati nell’ultimo periodo scolastico con le insegnanti. I giovanissimi cittadini sono stati testimoni diretti della funzione del Consiglio Comunale di avere cura dell’ambiente, un bene collettivo, dimostrando una forte consapevolezza di essere gli attori del domani per la salvaguardia del nostro pianeta.

Il Sindaco Alessandro Civardi, al termine della riunione, ha ringraziato le insegnanti e gli studenti della 5a elementare per la fattiva collaborazione mostrata.