Pubblicato il bando per il XXII Concorso Guido Gozzano e il V Premio Augusto Monti

L’Associazione Culturale “Concorso Guido Gozzano” e la Biblioteca di Poesia di Terzo organizzano, in collaborazione con il Comune di Terzo, la ventiduesima edizione del Concorso nazionale di poesia e narrativa “Guido Gozzano” e in collaborazione con la Biblioteca Civica e il Comune di Monastero Bormida la quinta edizione del Premio “Augusto Monti” per opere di ambito ligure e piemontese.

Il regolamento

Il Concorso “Guido Gozzano” si divide in quattro sezioni:

Sezione A – libro edito di poesie in italiano o in dialetto (con traduzione) pubblicato a partire dal 2016. Può essere inviato un solo libro di poesie per Autore, in tre copie di cui una sarà catalogata e conservata presso la Biblioteca di Poesia di Terzo. Saranno escluse le antologie e le opere inviate tramite e-book o files elettronici.

Sezione B – silloge inedita in italiano o in dialetto (con traduzione) senza preclusione di genere. Si possono inviare da un minimo di 7 a un massimo di 12 poesie

Sezione C – poesia inedita in italiano o in dialetto (con traduzione) senza preclusione di genere con un massimo di tre poesie.

Sezione D – racconto, fiaba o novella inediti in italiano a tema libero (un solo racconto, fiaba o novella, massimo 5 pagine con spaziatura singola e carattere 12 Times New Roman).

Il Premio “Augusto Monti” si divide in due sezioni:

Sezione E – romanzo o raccolta di racconti editi, in italiano, pubblicati a partire dal 2016, di ambito piemontese e ligure. I concorrenti dovranno inviare le opere in tre copie di cui una sarà catalogata e conservata presso la Biblioteca Civica di Monastero Bormida.

Sezione F – saggio storico, letterario, antropologico, ambientale e sportivo, in italiano, pubblicato a partire dal 2015, di ambito piemontese e ligure. I concorrenti dovranno inviare le opere in tre copie di cui una sarà catalogata e conservata presso la Biblioteca Civica di Monastero Bormida.

Sono considerate inedite le poesie, i racconti, le fiabe e le novelle, pubblicate su siti web, blog e riviste online.

Possono partecipare i testi premiati o segnalati in altri concorsi letterari mentre non è possibile partecipare con opere già inviate nelle edizioni precedenti né iscriversi nella medesima sezione in cui si è risultati primi classificati nel 2020.

Gli elaborati dovranno essere inviati entro mercoledì 14 luglio 2021 (fa fede il timbro postale).

I libri editi dovranno essere inviati in tre copie (Sezione A-E-F), al seguente indirizzo: Concorso nazionale di poesia e narrativa “Guido Gozzano” – Via La Braia, 9 – 15010 Terzo (AL). In allegato all’opera dovranno essere inviate la scheda di partecipazione e la ricevuta del versamento. E’ possibile inviare tramite posta ordinaria o tramite corriere.

Tutte le opere inedite (Sezioni B-C-D) potranno essere inviate via e-mail (modalità di invio preferita) a: concorsogozzano@gmail.com con file anonimo in formato doc o pdf oppure per posta ordinaria, in tre copie anonime, all’indirizzo: Concorso nazionale di poesia e narrativa “Guido Gozzano” – Via La Braia, 9 – 15010 Terzo (AL).

In allegato all’opera dovranno essere inviate la scheda di partecipazione e la ricevuta del versamento via e-mail (tramite scansione o fotografia) o in allegato al plico cartaceo. Sarà dato atto, via e-mail, della corretta ricezione della domanda di iscrizione.

Quota di partecipazione

Sezioni A, B, C, D, E, F : euro 15

La quota di partecipazione di 15 euro permette l’iscrizione, indifferentemente a una o più sezioni, versando un’unica quota.

Le case editrici sono esentate dalla quota di partecipazione. È possibile inviare, assieme alla quota di partecipazione, un importo aggiuntivo come contributo liberale per aiutare l’Associazione a conservare e catalogare tutte le opere in concorso presso la Biblioteca di Poesia “Guido Gozzano” di Terzo, affinché restino a disposizione di studiosi e appassionati di poesia e narrativa.

Per i vincitori del primo premio dell’ultima edizione del Concorso di Poesia “Città di Acqui Terme” la partecipazione è gratuita.

Il versamento della quota di partecipazione potrà essere eseguito sul conto corrente postale numero 1020106926 intestato ad “Associazione Culturale Concorso Guido Gozzano”, oppure con bonifico bancario a favore dell’Associazione Culturale Concorso Guido Gozzano – coordinate bancarie ABI 07601 – CAB 10400 – c/c 1020106926. IBAN: IT47T0760110400001020106926 Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

I premi

Sezione A:

Primo classificato: 1.000 euro e diploma di merito

Secondo classificato: 750 euro e diploma di merito

Terzo classificato: 450 euro e diploma di merito

Sezione B:

Primo classificato: 750 euro e diploma di merito

Secondo classificato: 500 euro e diploma di merito

Terzo classificato: 350 euro e diploma di merito

Sezione C:

Primo classificato: 600 euro e diploma di merito

Secondo classificato: 400 euro e diploma di merito

Terzo classificato: 300 euro e diploma di merito

Sezione D:

Primo classificato: 700 euro e diploma di merito

Secondo classificato: 500 euro e diploma di merito

Terzo classificato: 400 euro e diploma di merito

Sezioni E-F:

Primo classificato: 500 euro e diploma di merito

Secondo classificato 250 euro e diploma di merito

La Giuria ha la facoltà di attribuire Premi Speciali e Segnalazioni.:

– per la migliore opera prima (sezione A) : farfalla in filigrana e diploma di merito – per la poesia dialettale (sezioni -A-B-C) : 200 euro e diploma di merito

La giuria

La Giuria è composta da: Carlo Prosperi (Presidente della Giuria), Angelo Arata, Gianni Caccia, Maddalena Capalbi, Cristina Daglio, Gianni Farinetti, Mauro Ferrari, Raffaele Floris, Piercarlo Grimaldi, Gianfranco Isetta, Gabriella Montanari, Massimo Morasso, Alessandra Paganardi, Giancarlo Pontiggia, Piero Rainero, Gianni Repetto, Stefano Vitale.

La valutazione dei testi inediti è in formato anonimo. Il giudizio della Giuria si intende come insindacabile e inappellabile.

Per ogni sezione verrà individuata una rosa di finalisti che sarà pubblicata sul blog. I risultati saranno resi noti a partire dal 01/10/2021 con la pubblicazione sul blog http://concorsoguidogozzano.wordpress.com; i concorrenti potranno inoltre informarsi, sempre a partire da tale data, telefonando alla segreteria del Concorso (347 4996094 o 0144 594221). La Segreteria avviserà per telefono o via e-mail solamente i finalisti, i vincitori e gli autori delle opere segnalate. I vincitori dovranno essere presenti alla cerimonia di premiazione; in caso di indisponibilità potranno delegare altri a partecipare in loro vece, alla premiazione. Ai primi tre classificati di ogni sezione risiedenti oltre 150 km di distanza da Terzo, sarà offerto il pernottamento presso una struttura ricettiva di Acqui Terme o dintorni.

La Cerimonia di premiazione si terrà presumibilmente sabato 16 ottobre 2021 presso la Sala Benzi di Terzo.

La scheda di partecipazione è scaricabile qui: scheda di partecipazione-convertito