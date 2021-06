Pubblicato il bando di Servizio Civile Universale presso l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

E’ stato pubblicato il bando per la selezione di 756 operatori volontari da impiegare in 74 progetti di servizio civile per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili presentati dagli Enti iscritti all’Albo di Servizio civile universale.

Quest’anno l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS di Asti è pronta ad accogliere 1 volontario del Servizio Civile Universale ad personam.

Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto “Aiutiamoci reciprocamente per una crescita del bene comune” di Asti. La domanda di partecipazione deve essere presentata, entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 30 luglio 2021 esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/

Per presentare la domanda occorrerà lo Spid, si deve avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti e si deve essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del bando.

Si raccomanda una attenta lettura del bando e della scheda sintetica del progetto per il quale ci si vuole candidare.

Altri link utili:

https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2021_bandociechi.aspx

https://scelgoilserviziocivile.gov.it/

https://www.uiciechi.it/