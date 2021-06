Psr Piemonte: 4,2 milioni di euro in più sul bando 2020

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura Marco Protopapa, ha disposto un’integrazione finanziaria di 4,2 milioni di euro sul bando 2020 relativo alla misura 4.1.1 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per il miglioramento delle aziende agricole piemontesi, che permette lo scorrimento della graduatoria dei beneficiari del bando e quindi il finanziamento di altre 97 domande ammesse a contributo.

La dotazione complessiva del bando 2020 del Psr misura 4.1.1 ammonta così a 9,4 milioni di euro per la copertura finanziaria di 344 domande in totale, andando a beneficiare le singole aziende agricole per investimenti in strutture e attrezzature per lo stoccaggio, per la trasformazione, lavorazione, commercializzazione e vendita diretta prodotti; acquisto di mezzi per la consegna a domicilio.

“Questa ulteriore tranche di contributi assegnati sul bando 2020 rende possibile lo scorrimento della graduatoria dei beneficiari permettendo il finanziamento alle aziende agricole che hanno fatto domanda per richiedere contributi specifici a seguito dell’emergenza sanitaria. – dichiara l’assessore Protopapa – Diamo così sostegno economico al comparto agroalimentare finanziando interventi proposti dalle aziende agricole che indirizzano la loro attività basata sulla trasformazione e commercializzazione dei loro prodotti”.