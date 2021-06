Progetto “Scuola Estate” alla secondaria di Mombercelli per restituire spazi condivisi agli alunni delle medie

Alla fine dell’anno scolastico 2020/21 dal 21 giugno presso la scuola secondaria “C. Zandrino” di Mombercelli sono stati realizzati tre moduli PON: “Geocittadini”, “Alfabetizzazione ecologica” e “MombArt”, inseriti nel più vasto progetto: “Scuola Estate, un ponte per il nuovo inizio”, promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione.

L’obiettivo è quello di restituire agli alunni gli spazi e i tempi condivisi, i luoghi per incontrarsi, per stabilire relazioni e riannodare quelle interrotte durante il periodo pandemico. La finalità è quella di “formare” cittadini attivi e responsabili nella consapevolezza del ruolo decisivo delle competenze sociali e civiche; risponde inoltre alle esigenze di socialità e interazione tra individui, territorio e comunità locale consentendo di restituire, con ampiezza, spazi e tempi di relazione e le attività sono ideate per favorire il rinforzo delle competenze acquisite durante l’anno scolastico. Il progetto ha previsto e prevede attività realizzate all’interno dell’edificio scolastico, ma anche “in situazione”, all’aperto, nello spazio verde della scuola ed in alcuni luoghi significati dal punto di vista paesaggistico e storico del Comune di Mombercelli.

A supporto di queste esperienze sono intervenute le Associazioni di volontariato: la Croce Verde di Mombercelli e l’Unità Cinofila Sirio, coordinate dal Nucleo Protezione Civile di Isola d’Asti, l’Associazione amatoriale “Camminare Insieme” e i volontari del museo civico di Mombercelli “MUSarMO”. Per ufficializzare le attività svolte dalla Protezione Civile è intervenuto anche il Capitano dei carabinieri di Asti accompagnato dal Sindaco di Mombercelli, architetto Ivan Ferrero.