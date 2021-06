Presidio di Rete Welcoming Asti per ricordare il migrante Moussa Balde e la sua tragica morte nel CPR di Torino

La Rete Welcoming Asti organizza pervenerdì 18 giugn, dalle 17 alle 18, in piazza San Secondo ad Asti, il proprio presidio mensile, “un piccolo momento militante aperto di riflessione e di condivisione sui drammi personali e collettivi che i migranti vivono e per la pace e la solidarietà”.

Si ricorderà, in particolare, Moussa Balde e la sua tragica morte nel CPR di Torino, ribadendo l’inumanità e la ferita per lo stato di diritto che tali strutture rappresentano: “I CPR sono strutture in cui le persone trattenute vengono private della loro umanità, parcheggiate e abbandonate, in condizioni peggiori rispetto a quelle esistenti in carcere, proprio per la carenza di regole e di garanzie”. Questo è quanto hanno denunciato gli avvocati dell’ASGI (Associazione Studi Giuridici Immigrazione), che si sono mobilitati da subito sulla vicenda e al cui appello abbiamo aderito: “La morte di Moussa Balde, il 23 maggio, nei così detti “ospedaletti” del CPR di Torino, ci interroga su alcune fondamentali questioni in merito al trattamento oggi riservato ai migranti”.

A due giorni dal 20 giugno giornata mondiale del rifugiato, la Rete ricorderà, inoltre, la drammatica situazione delle persone migranti sulle frontiere di quella che è sempre più spesso definita “Fortezza europa”, sia nel Mediterraneo (in cui secondo i dati dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni nei primi cinque mesi dell’anno si contano già 632 vittime molte delle quali ancora bambini e bambine), sia nei campi sulla rotta Balcanica, in Libia, e in Grecia in cui l’ultimo rapporto di Medici Senza Frontiere denuncia le condizioni di vita spaventose e molti tentativi di suicidio, soprattutto di bambini e bambine: “Auspichiamo la fine delle attuali politiche di contenimento e deterrenza, che provocano danni evitabili alla salute di migranti, richiedenti asilo e rifugiati”.

Il presidio si svolgerà nel rispetto della normativa sanitaria Covid-19.