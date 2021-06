Presidio del comparto scuola, i rappresentanti sindacali ricevuti dal Prefetto di Asti

Riceviamo e pubblichiamo

Si è svolta nella giornata di ieri, 9 giugno 2021, la manifestazione di rivendicazione e protesta, coordinata a livello nazionale, per chiedere la modifica radicale in materia scolastica, contenute nel cosiddetto decreto legge “Sostegni bis”.

Le segreterie sindacali provinciali di FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS e ANIEF hanno organizzato un presidio unitario in piazza Alfieri, negli spazi antistanti il palazzo della Prefettura, che ha visto l’ampia partecipazione di lavoratrici e lavoratori della scuola. Nell’ occasione è stato richiesto di poter conferire con il Prefetto, in qualità di rappresentante territoriali del Governo.

I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali sono stati ricevuti, nel tardo pomeriggio, dalla Dott.ssa Barbara Buffa Vice Prefetto.

Il colloquio, protrattosi per oltre un’ora, svoltosi in un clima istituzionale ma dai toni cordiali e distesi e costruttivi, ha consentito di sottoporre ai rappresentanti del Governo, le istanze dei lavoratori e le tematiche oggetto della protesta. In particolare si è discusso di misure urgenti in materia di:

– stabilizzazione del personale precario (abilitato, specializzato e con 3 anni di servizio prestato);

– superamento di blocchi riferiti all’istituto contrattuale della mobilità del personale;

– potenziamento degli organici del personale, docente, educativo e ATA;

– riduzione dei parametri numerici alunni per classe al fine di garantire una didattica di qualità;

– revisione delle proposte in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale (eliminazione del divieto di partecipazione a nuovo concorso in caso di mancato superamento del precedente)

In riferimento alla documentazione presentata dalle OO.OSS., il Vice Prefetto – Dott.ssa Barbara Buffa ha mostrato particolare attenzione ai temi trattati e si farà portavoce delle nostre richieste impegnandosi a trasmettere ai ministeri competenti.

La Segretaria Prov.le FLC CGIL Asti Monica Boero

La Segretaria Prov.le Agg.ta CISL Scuola FSUR Alessandria Asti Chiara Cerrato

Il Segretario Prov.le UIL Scuola RUA Asti Diego Meli

La Segretaria Prov.le SNALS Confsal Asti Assunta Barone

La Segretaria Prov.le ANIEF Asti Marina Micel Santos Andrade