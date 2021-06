“Premio Angelo Ferro per l’innovazione nell’economia sociale”: premiato anche l’Albergo Etico di Asti

Si è tenuta oggi, martedì 15 giugno, la consueta cerimonia annuale del Premio Angelo Ferro per l’innovazione nell’economia sociale, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e dalla Fondazione Emanuela Zancan onlus, con il sostegno di Intesa Sanpaolo. Con il premio, giunto alla sua quinta edizione, si vuole ricordare la straordinaria attività di imprenditore sociale del prof. Angelo Ferro.

Tra i 5 enti finalisti, scelti tra i 265 che hanno concorso quest’anno, c’è anche DOWNLOAD, Società Cooperativa Sociale Onlus di Asti, cui sarà assegnato un premio di 2.500 euro. La cooperativa gestisce una struttura alberghiera nel comune di Asti, il primo Albergo Etico, con l’intento di promuovere l’autonomia personale e professionale delle persone con disabilità intellettiva e fisica. L’attività presso la struttura ricettiva da parte dei ragazzi è accompagnata da una formazione ad hoc che prevede anche il coinvolgimento della famiglia, delle associazioni con le quali i ragazzi svolgono attività nel tempo libero e degli esercizi commerciali con i quali si interfacciano per motivi di lavoro.

È MOLTIVOLTI IMPRESA SOCIALE la vincitrice del Premio Angelo Ferro per l’innovazione nell’economia sociale, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e dalla Fondazione Emanuela Zancan onlus, con il sostegno di Intesa Sanpaolo. Con il premio, giunto alla sua quinta edizione, si vuole ricordare la straordinaria attività di imprenditore sociale del prof. Angelo Ferro. L’obiettivo del Premio infatti è quello di valorizzare il lavoro di tutti quegli enti del Terzo Settore che hanno contribuito a innovare l’economia sociale, intercettando bisogni sociali a cui hanno saputo rispondere con soluzioni originali, ottenendo risultati significativi. Al vincitore spetta un premio di 10.000 euro, mentre 2.500 euro vanno a ciascuno degli altri 4 premiati della cinquina finalista.

Il Premio è stato conferito nel corso di una Cerimonia on-line. Gilberto Muraro, Presidente di Fondazione Cariparo, ha presentato il Premio e salutato i partecipanti, insieme a Roberto Gabrielli, Direttore Regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo. Giuseppe De Rita ha ricordato la figura di Angelo Ferro, mentre Tiziano Vecchiato, Presidente della Fondazione Emanuela Zancan onlus, ha sintetizzato i caratteri originali della quinta edizione del Premio. Marco Morganti ha illustrato l’evoluzione in corso nell’innovazione sociale e ha annunciato i cinque vincitori del Premio. Infine il prof. Giovanni Bazoli ha proclamato il vincitore del Premio “Angelo Ferro” 2021: l’Impresa Sociale MOLTIVOLTI di Giovanni Zinna S.A.S.

MOLTIVOLTI di Giovanni Zinna S.A.S. Impresa Sociale- Palermo

Situata nel quartiere multiculturale Ballarò di Palermo, l’impresa sociale MOLTIVOLTI, a partire dal 2014, ha dato vita a uno spazio pensato per valorizzare le diversità e generare occupazione lavorativa ed autonomia nei soggetti coinvolti. Questo attraverso la gestione di un ristorante siculo-internazionale con bar/caffetteria e di un coworking, luogo creativo di incontro e scambio, da associazioni, operatori, volontari e gruppi informali che ha dato vita a tante iniziative sociali, tra le quali “Attraverso i miei occhi”, iniziativa di turismo responsabile che affida a giovani immigrati il ruolo di guida tra i quartieri della città.

La giuria del Premio- presieduta da Giovanni Bazoli, Presidente Emerito Intesa Sanpaolo – è composta da Carlo Borgomeo, Presidente Fondazione con il Sud, Andrea Cavagnis, Presidente Opera Immacolata Concezione, Giuseppe De Rita, Presidente del Censis, Maurizio Ferrera, Università Statale di Milano, Elena Granaglia, Università degli Studi Roma Tre, Marco Morganti, Direzione Impact di Intesa Sanpaolo, Gilberto Muraro, Presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Romilda Rizzo, Università degli Studi di Catania e Presidente della Società Italiana di Economia Pubblica, Tiziano Vecchiato, Presidente della Fondazione Zancan, Stefano Zamagni, Università di Bologna.

Gli altri vincitori.

265 sono stati gli enti che hanno concorso per questa quinta edizione, presentando un insieme diversificato di originali esperienze di economia sociale sviluppate in tutto il territorio nazionale. Gli altri quattro premiati sono stati:

DOWNLOAD Società Cooperativa Sociale Onlus- Asti

La cooperativa gestisce una struttura alberghiera nel comune di Asti, il primo Albergo Etico, con l’intento di promuovere l’autonomia personale e professionale delle persone con disabilità intellettiva e fisica. L’attività presso la struttura ricettiva da parte dei ragazzi è accompagnata da una formazione ad hoc che prevede anche il coinvolgimento della famiglia, delle associazioni con le quali i ragazzi svolgono attività nel tempo libero e degli esercizi commerciali con i quali si interfacciano per motivi di lavoro.

IL GABBIANO Società Cooperativa Sociale Agricola- Sondrio

La cooperativa nasce nel 2015 con l’intento di dare risposta alla marginalità sociale, dando una possibilità lavorativa a soggetti svantaggiati (persone diversamente abili, tossicodipendenti…), e contemporaneamente alla marginalità territoriale, lavorando terreni abbandonati perché difficili da coltivare e spesso affidati alla cooperativa da anziani del territorio. La produzione della cooperativa (vino, frutta, marmellate…), realizzata principalmente in maniera manuale, consente la valorizzazione dei soggetti occupati nel lavoro agricolo, che nel contesto alpino viene definito eroico, i quali arricchiscono il loro bagaglio personale e diventano custodi di questi luoghi.

RETE PICTOR Società Cooperativa Sociale Consortile Impresa Sociale-Bassano del Grappa (VI)

Al Consorzio è stata affidata dai Padri Gesuiti la custodia di Villa Angaran San Giuseppe, unica Villa veneta ora dedicata all’inclusione sociale. Nella villa ha sede un centro diurno per persone con disabilità gravissima, una comunità diurna per minorenni, un bistrò con prodotti genuini, una struttura ricettiva, spazi per eventi aziendali e culturali, un liquorificio artigianale, un centro di meditazione, un mercatino agricolo, un giardino con orti, ulivi e vigne ed è luogo che intende essere testimonianza che la diversità è un valore, è generativa e contribuisce a rigenerare ed arricchire gli ecosistemi ambientali e umani. Calando nella pratica il valore della (bio)diversità viene sovvertita ogni aspettativa e regola prestabilita, creando un caos generativo di attività, storie e persone, spazi inclusivi anziché esclusivi.

VILLAGGIO SOS DI VICENZA Società Cooperativa Sociale Ets-Vicenza

La cooperativa gestisce dal 2012 due case rifugio per l’accoglienza di donne vittime di violenza con figli e su richiesta di Prefettura e Regione, con lo scoppiare della pandemia Covid-19, ha ampliato il numero di posti per far fonte all’aumento di situazioni di violenza domestica. L’accompagnamento verso l’autonomia in fase di emergenza ha richiesto un lavoro ancor più impegnativo per poter dare risposte individualizzate e di qualità, sostenendo le donne anche quando i diversi servizi e professionisti per la pandemia non potevano dare loro risposte e potenziando il lavoro di rete con gli altri soggetti. La cooperativa ha allestito inoltre con il Centro Antiviolenza di Vicenza un appartamento per tre donne/nuclei, trampolino di lancio verso l’indipendenza.

Angelo Ferro

Scomparso il 13 marzo 2016, Angelo Ferro ha affiancato la carriera di imprenditore e docente universitario a un impegno costante nel campo del sociale ricoprendo numerose cariche associative e promuovendo iniziative in campo culturale, sportivo ecc. Negli ultimi anni di presidenza di OIC ne ha ampliato notevolmente la dimensione operativa e soprattutto il significato esemplare, realizzando molte attività volte a trasformare l’anziano da problema a risorsa sociale. È stato infine un apprezzatissimo Consigliere di Amministrazione di Intesa Sanpaolo e della Cassa di Risparmio del Veneto.