Pontestura: passeggiata di fino anno scolastico per la scuola secondaria

Una soleggiata giornata di giugno si è rivelata la cornice perfetta per la passeggiata di fine anno organizzata dalla scuola secondaria di Pontestura: a metà mattinata gli alunni si sono avventurati per una stradicciola di campagna che conduceva al bosco del Roleto.

Durante il percorso, i ragazzi con i loro docenti si sono ristorati presso un pianoro baciato da una dolce ombra e qui hanno assistito ad una mini pieces teatrale organizzata dal Comune di Pontestura: gli attori hanno recitato un divertente dialogo in dialetto piemontese e hanno poi condotto i ragazzi all’interno del bosco dove troneggiava un magnifico albero risalente a 200 anni prima, una vera meraviglia, simbolo della storia di queste terre. Al termine dell’incontro si è fatto ritorno tutti insieme a scuola passeggiando fra prati fioriti, dolci colline e antiche cascine.

All’ora di pranzo il folto gruppo ha trovato ristoro presso il verdeggiante parco del Comune e, successivamente, le classi si sono recate in piazza per condividere un momento di gioco e divertimento. Una giornata insolita rispetto a quelle trascorse in classe, ma che ha insegnato ai ragazzi il piacere di stare di nuovo insieme, seppur con le dovute distanze, in un contesto meraviglioso come quello che ogni giorno ci regala la natura monferrina.