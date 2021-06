Pomeriggio solidale dedicato agli ospiti della case di riposo di Asti e provincia con Anteas

Domani 16 giugno alle 15, Anteas e Amici della Caraffa, con il patrocinio della Città di Asti, dell’Assessorato alle Politiche Sociali e Assessorato alle Pari Opportunità su proposta della Commissione Comunale per le Pari Opportunità, dedicherà qualche ora del pomeriggio per portare un sorriso e un momento di svago nelle case di riposo di Asti e della Provincia molto provate dalla situazione COVID19.

In diretta dalle verdi vigne dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Penna” di Asti il gruppo di animazione proporrà musiche e canti per rilassarsi in compagnia. Il momento musicale in diretta streaming verrà trasmesso nelle strutture aderenti attraverso un canale youtube e contemporaneamente registrato per trasmetterlo in modalità offline in quelle non raggiungibili dalla connessione ad internet.