Piemonte, via libera al calendario scolastico 2021/22

La Regione ha approvato il calendario per il prossimo anno scolastico, sulla base di nuovi criteri a validità triennale. Stabiliti i periodi di festività natalizie, carnevalesche e pasquali, oltre a un «ponte» in occasione dell’Epifania. In seguito al confronto tra Regione Piemonte e Conferenza Permanente per il Diritto allo Studio e la Libera Scelta Educativa

La Giunta Regionale ha approvato la delibera che definisce i criteri per la determinazione del calendario scolastico validi per il triennio 2021-2024, per garantire alle istituzioni scolastiche tempi adeguati per una programmazione e un’organizzazione efficaci dell’attività didattica.

Contestualmente è stato fissato il calendario scolastico relativo al 2021-2022: le lezioni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado si svolgeranno da lunedì 13 settembre 2021 a mercoledì 8 giugno 2022, per un totale di 205 giorni; stessa data di inizio per la scuola dell’infanzia, che terminerà l’anno giovedì 30 giugno, per un totale di 186 giornate. I giorni di attività didattica si ridurranno rispettivamente a 204 e a 185, nel caso in cui la ricorrenza del Santo Patrono coincida con un giorno nel quale siano previste lezioni.

“La novità di quest’anno e solo per l’anno scolastico 2021/2022 – ha spiegato l’assessore all’istruzione Elena Chiorino – è l’inserimento della “clausola di flessibilità” legata alle vacanze di carnevale così come stabilito in sede di Conferenza per il diritto allo studio e la libera scelta educativa in data 18 maggio 2021: con questo “step” – ha aggiunto l’assessore – si introduce una clausola di salvaguardia delle lezioni in caso di aumento dei contagi ed eventuale adozione di provvedimenti di chiusura prolungata delle scuole. Solo in questo caso, le vacanze di carnevale potranno essere soppresse in tutto o in parte previa adozione di idoneo provvedimento entro il 10 gennaio 2022”.

Definiti anche i periodi di vacanza e un «ponte» per la festa dell’Epifania: le tradizionali vacanze di Natale sono state stabilite nel periodo che va da venerdì 24 dicembre a venerdì 7 gennaio compresi, con ritorno in aula lunedì 10 gennaio. Non mancherà la possibilità di godere di un breve periodo di riposo a Carnevale, con l’astensione dalle lezioni da sabato 26 febbraio a mercoledì 17 dello stesso mese compresi. Le vacanze di Pasqua «cadranno» invece da giovedì 14 a martedì 19 aprile. Dopo la sosta pasquale non sono previste altre pause e le lezioni proseguiranno regolarmente fino all’8 giugno (ad esclusione della Festività del 25 aprile e del 2 giugno), data dell’ultima campanella per gli studenti dalla scuola primaria in su.

Calendario scolastico Piemonte 2021-22