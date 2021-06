Donna scomparsa a Costigliole d’Asti, in corso le ricerche

Da alcune ore sono in corso le operazioni di ricerca di una donna che si è allontanata dalla struttura Villa Cora di cui è ospite questa mattina.

Le ricerche in corso sono a cura della stazione Carabinieri di Costigliole d’Asti, Canelli e Provinciale di Asti unitamente alla Protezione Civile e ad alcuni amministratori comunali.

La persona si è allontanatasi alle ore 12:15 di oggi, sabato 12 giugno, D. G. classe 1955, residente in Asti, di fatto domiciliata presso la comunità Villa Cora sita in Costigliole d’Asti, strada San Michele 9. Coniugata con marito attualmente ricoverato in Ospedale ad Asti. Non si conosce il motivo dell’allontanamento.

É la prima volta che si allontana. Lei non è a conoscenza del marito ricoverato in ospedale. Vestiva pantaloni scuri, maglia di lana a maniche lunghe di colore rosa. Priva di documenti, soldi e cellulare.

In caso di segnalazioni o del rintracciamento è necessario chiamare i Carabinieri di Canelli o il 112.