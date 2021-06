Parte “Rob-In con gli ScavalcaMontagne”, la rassegna di sapori e spettacolo

Parte questa sera la rassegna “Scavalcamontagne” che unisce i gusti del territorio e il mondo dello spettacolo. L’appuntamento è a Rivalta Bormida, nel fosso del pallone. L’appuntamento è in via Torre presso Casa Bruni a partire dalle 20.00 in compagnia di Elisa Mascetti con i suoi vini e grani antichi e de “La Masca” con le Robiole di Roccaverano DOP. Non mancheranno i salumi dell’agrimacelleria Pantalein, le nocciole di Cascina Madovito e i mieli di Giaminardi. Alle 21.00 presso il Fosso del Pallone andrà in scena “Una Vedova Allegra”.

Rob-In e la Rassegna.

Robin, ovvero “Rob-In” significa “ROBiola e dINtorni” ed è il progetto promozionale di prodotti e territorio con a capofila il Consorzio di Tutela del formaggio Robiola di Roccaverano DOP. Un affascinante territorio che comprende nove Comuni del basso astigiano sei dei quali inclusi nel disciplinare di produzione della Robiola di Roccaverano DOP e altri tre in cui si collocano le aziende produttrici degli altri sapori locali che prendono parte al progetto.

Gli “Scavalcamontagne” sono artisti professionisti che propongono una sorprendente espressione artistica, uno spettacolo dal vivo portato di paese in paese attraverso una tournée realizzata interamente a piedi, zaino in spalla. La pandemia ha cancellato moltissimi eventi dal vivo e per per le piccole comunità organizzare momenti spensierati è alquanto problematico: e allora perché non arrivare sulle piazze e recitare portando gioia e un pizzico di serenità? Arrivarci non in auto o con altri mezzi, ma scavalcando colline e montagne: a piedi!. Un modo divertente per promuovere territori e sapori attraverso una cultura slow. Paese dopo paese, giorno dopo giorno, al termine di una lunga scarpinata tra campi e boschi; magari in compagnia di chi vuole seguirli non solo in scena ma anche in cammino.

È uno spettacolo comico-musicale, un florilegio di arie d’opera, classici del teatro di prosa, canzoni di musica leggera, simpatici sketch ideali per vivere un momento unico e poetico, adatto a qualsiasi tipologia di pubblico.

Ecco il “trait d’union” tra l’arte e il buon gusto. Sono infatti previste nella prossima tournée dei nostri artisti “Scavalcamontagne” alcune delle località che fanno parte del progetto “Rob-In”.

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

24 Giugno: RIVALTA BORMIDA (AL) – Fosso del Pallone

25 Giugno: BISTAGNO (AL) – Cortile della Pro Loco adiacente Gipsoteca Monteverde

26 Giugno: MONASTERO BORMIDA (AT) – Cortile del Castello

27 Giugno: PONTI (AL) – Piazza del Comune

29 Giugno: BUBBIO (AT) – Giardino dei Sogni

30 Giugno: LOAZZOLO (AT) – Piazza XX Settembre

1 Luglio: CESSOLE (AT) – Campo Sportivo

2 Luglio: ROCCAVERANO (AT) – Piazza Barbero

3 Luglio: COSSANO BELBO (CN) – Stadio pallone elastico in Piazza Ecalleri

4 Luglio: CASTIGLIONE TINELLA (CN) – Piazza XX Settembre

6 Luglio: CORTEMILIA (CN) – Piazza Oscar Molinari

7 Luglio: BERGOLO (CN) – Teatro della Pietra

8 Luglio: MONESIGLIO (CN) – Piazza XX Settembre

9 Luglio: CASTELLETTO UZZONE (CN) – Piazza della Chiesa