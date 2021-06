Paragone ad Asti per presentare il partito ItalExit per l’Italia: “Crisi del Piemonte per incapacità politica di difendere il Made in Italy”

Il 18 e 19 giugno il senatore Gianluigi Paragone sarà in Piemonte ad Asti, Cuneo e a Torino.

Il giorno 18 alle ore 15,00 sarà ad Asti presso il Centro Culturale san Secondo per una conferenza Stampa. Obiettivo dell’incontro è di far comprendere ai cittadini che per poter rilanciare l’economia locale, il mercato del lavoro, la tutela delle fasce deboli della popolazione e la salvaguardia del territorio è necessario uscire dai trattati europei e riprendersi la sovranità monetaria. Sono invitati i giornalisti, le aziende, le associazioni sindacali e di categoria.

Alle ore 16 nel cortile del Centro Culturale, il Senatore incontrerà la cittadinanza.

Il coordinatore provinciale di Asti Franco Quaglia, pone l’accento sull’ “entusiasmo e la partecipazione” che stanno caratterizzando la nascita del partito nonostante alcune turbolenze all’interno del gruppo astigiano.