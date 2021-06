Panchine Viola colore della Gentilezza a Castagnole Lanze

Il Comune di Castagnole delle Lanze e la Polisportiva Castagnolese hanno aderito alla Settimana Nazionale delle Panchine Viola, colore della #gentilezza. L’iniziativa, che rientra nella campagna nazionale “Costruiamo Gentilezza”, promossa dall’associazione “Cor et Amor”, si propone di incentivare la gentilezza in ambito comunitario e sportivo.

Grazie alla collaborazione dei bambini e dei ragazzi che frequentano il Centro Estivo Comunale “Rimettiamoci in Gioco…let’s play with flying colours” organizzato dalla Polisportiva Castagnolese, e dello Young Team dell’Associazione Gemellaggi sono state realizzate 5 panchine viola, che dopo essere state recuperate sono state dipinte e decorate con frasi gentili in italiano e in inglese.

“Le panchine posizionate nel parco giochi comunale e nel belvedere panoramico di s. Defendente inviteranno i cittadini e i passanti a riflettere su quanto sia importante essere gentili e cordiali nei confronti del prossimo”, queste le parole del Sindaco Carlo Mancuso al momento dell’inaugurazione delle panchine.

“Abbiamo accolto di buon grado l’invito dell’Associazione “Costruiamo Gentilezza” con l’intento di sensibilizzare i più giovani e non solo al tema dell’inclusione e della solidarietà, e proprio per continuare sulla strada della “gentilezza” abbiamo deciso di nominare Maria Grazia Rosso “Assessore alla Gentilezza” e Simona Santucci, allenatrice di pallavolo e membro del direttivo della Polisportiva, “Allenatrice alla Gentilezza”, sono sicuro che Maria Grazia e Simona saranno valide ambasciatrici del “costruire gentilezza”– conclude il Sindaco Mancuso.