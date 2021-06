Oggi pomeriggio, lunedì 7 giugno, il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, insieme alle assessore Mariangela Cotto e Stefania Morra e ad alcuni rappresentanti del Rotary Club Asti ha incontrato alcuni assegnatari degli orti sociali in via Monti.

I 37 orti sociali in quartiere Praia sono nati nel 2016 in collaborazione tra il Comune di Asti, Asp (allacciamenti per fognature e acquedotto) e il Rotary. Quest’anno, i lavori il per il rinnovo dell’area hanno permesso la realizzazione di un nuovo orto, portando il numero a 38.

di 21 Galleria fotografica Incontro amministrazione comunale Asti orti sociali via Monti









Ogni orto è di mq 70, dotato di rubinetto per l’irrigazione, recinzione e armadietto per riporre gli attrezzi. L’area è illuminata nelle ore notturne e dotata di servizi igienici. Per l’assegnazione di un orto sociale si deve presentare domanda e un Isee inferiore ai 7.503,26 euro.

Gli assegnatari eleggono i loro rappresentanti, che collaborano con l’ufficio referente per il buon andamento e conduzione nel rispetto del regolamento che quest’anno è stato tradotto e distribuito anche in arabo. Per facilitare la comunicazione, sempre quest’anno, un assegnatario marocchino è stato individuato come interprete.

Gli orti di Praia sono un bell’esempio di convivenza e collaborazione tra persone di provenienze diverse, oltre agli italiani anche albanesi e nord africani, ognuno porta la ricchezza del suo saper fare. Quest’anno, è stato rubato il cancello di accesso agli orti e proprio grazie alla disponibilità di un fabbro albanese, e di altri assegnatari, è stato ripristinato da loro stessi.

Le coltivazioni di ortaggi variano dalle più classiche alla rinomata menta marocchina per la preparazione del tè arabo. 138 orti di zona Praia si aggiungono ai 307 orti per anziani ultra 60enni localizzati in zona Atleti Azzurri, Torretta. Carretti e San Quirico i e 2 per un totale di 345. Gli orti in zona Atleti Azzurri, in passato sono stati assegnati a persone e ad associazioni, che li hanno richiesti e poi molto trascurati. Con un impegnativo lavoro amministrativo sono stati revocati e riassegnati ad altri richiedenti e la zona oggi risulta riqualificata.

Gli orti per anziani sono a pagamento, euro 15.00 all’anno, la cifra è “simbolica” (comprende acqua ed energia elettrica) e molto più bassa di quanto pagano gli anziani es. a Bra, Villanova, Cuneo ecc.. Le richieste per avere l’assegnazione di un orto urbano sono sempre molte, oltre ad essere un aiuto per le famiglie, coltivare i propri ortaggi regala soddisfazione e la componente sociale non è da meno, infatti si organizzano pranzi e braciolate, partite a carte e a bocce per stare in compagnia e fare amicizia, inoltre per chi non ha la fortuna di vivere nel verde, offrono anche questa opportunità.