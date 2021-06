Operazione Icaro, il tribunale del Riesame di Asti ordina il dissequestro di 17 velivoli

Il tribunale del Riesame di Asti il 14 giugno scorso ha ordinato il dissequestro dei 17 velivoli sequestrati all’alba del 26 Maggio 2021 con un blitz nazionale.

A farlo sapere è la ditta di manutenzione dei velivoli Cirrus dell’aviosuperficie di Ozzano con una nota stampa in cui dichiara di aver presentato la documentazione necessaria affinchè, il Tribunale del Riesame di Asti potesse arrivare all’unica conclusione possibile, il dissequestro dei velivoli. “I proprietari hanno, infatti, mostrato tutti i documenti, mai chiesti nè dalla Procura nè dalla Guardia di Finanza, con i quali era evidente che i velivoli fossero stati sia regolarmente sdoganati che regolarmente denunciati nelle dichiarazioni dei redditi dove viene pagata anche la tassa del lusso. Sono state mantenute le targhe straniere, prassi consentita dalla normativa europea per gli aeroplani (al contrario di auto e moto) e che non ha nessuna ragione fiscale ma solo ragioni operative” si legge nella nota stampa.