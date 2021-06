Open Day Vaccini per i giovani soci under 30 di Banca d’Alba

Banca d’Alba per i giovani: al via una giornata per la vaccinazione contro il Covid-19.

Sabato 3 luglio gli under 30 residenti nel territorio piemontese avranno la possibilità di ricevere la prima dose del vaccino presso il Centro Medico di Banca d’Alba di Gallo Grinzane.

Sono aperte le prenotazioni entro giovedì 30 giugno (salvo esaurimento posti) contattando il numero 0173 2305216

Tino Cornaglia, Presidente di Banca d’Alba: «Da sempre Banca d’Alba crede nelle nuove generazioni, e mai come ora è importante supportarle dando loro un’occasione per tornare alla normalità. Con i nostri Centri medici siamo sempre stati al fianco della comunità e in questo momento storico non potevamo che confermare il nostro sostegno.»