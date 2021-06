Online ATnewsKids di giugno, scarica gratis l’ATnews dei ragazzi

Siamo già all’ultimo venerdì del mese e puntuale come sempre esce oggi, venerdì 25 giugno, il nuovo numero di ATnewskids, l’ATnews dei ragazzi, da scaricare gratuitamente e leggere con amici e genitori.

Il numero di giugno è dedicato alla musica ma ne parleremo in un modo speciale. Cos’hanno in comune musici e minatori? Lo sapete cosa significa essere parte di una banda fin da piccoli? E lo conoscete il linguaggio universale della musica? Scopritelo insieme a noi!

Ma non finisce qui. La musica può essere protagonista anche di uno spettacolo di magia, come succederà a Calosso, o al centro delle attività con il laboratorio in collaborazione con Il Mondo di Linda.

Come sempre andremo anche in giro per la nostra provincia per scoprirne alcune curiosità, con la nostra Giornarunner®.

Scarica ATnewskids di giugno cliccando qui -> ATnews Kids giugno 2021

Buona lettura e non dimenticate di consultare costantemente ATnewskids.it , l’ATnews per i ragazzi, con contenuti esclusivi e approfondimenti su temi di attualità.