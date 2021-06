Oltre 37mila vaccinati oggi in Piemonte, nuovi open days Valentino e Alba

Sono 37.728 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 21.514 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 6.012 i 16-29enni, 3.865 i trentenni, 4.070 i quarantenni, 6.104 i cinquantenni, 4.555 i sessantenni, 6.176 i settantenni, 961 gli estremamente vulnerabili e 128 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.562.311 dosi (di cui 1.180.634 come seconde), corrispondenti al 90,6% di 3.930.690 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è uguale a quella precedente perché comprende i caricamenti delle nuove dosi arrivate ieri.

PRIORITÀ OVER60

Da domani, 28 giugno, chi ha più di 60 anni e non ha ancora aderito alla campagna vaccinale può presentarsi anche senza prenotazione presso gli hub vaccinali del Piemonte e verrà immunizzato. L’elenco dei centri è disponibile all’indirizzo https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/priorita-over60-accesso-diretto-scelta-vaccino

Si ricorda anche che su www.ilPiemontetivaccina.it gli over60 che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale possono farlo scegliendo anche il tipo di vaccino che verrà loro somministrato.

NUOVI OPEN DAYS VALENTINO E ALBA

Da domani mattina, 28 giugno, alle ore 9.00, coloro che hanno più di 18 anni da tutto il Piemonte possono prenotarsi sul sito www.ilpiemontetivaccina.it per essere vaccinati nei giorni di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 luglio all’hub del Valentino di Torino. I vaccini somministrati saranno Pfizer/Moderna.

Sempre domani, a partire dalle ore 12, sul portale sarà possibile aderire anche agli Open Days di Alba, in programma il 30 giugno e il 1° luglio e riservati in questo caso solo agli over 60 da tutto il Piemonte. Il vaccino somministrato sarà il monodose Johnson e Johnson.

Entrambi gli open days del Valentino e di Alba sono riservati a chi non ha ancora un appuntamento o ha una convocazione dopo almeno 10 giorni dall’evento.