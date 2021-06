Oggi, 21 giugno, è la Festa della Musica

La Festa della musica è un evento musicale che si tiene il 21 giugno di ogni anno in più di 120 nazioni in tutto il mondo. A seconda dei diversi Paesi il nome pone l’accento sul significato di “festa”, come Festa della musica in Italia o Fiesta de la musica per la lingua spagnola, o sul significato di “fare della musica“, come Make Music Day nei paesi anglosassoni.

L’iniziativa era stata lanciata per la prima volta nel 1982 dal Ministero della cultura francese in tutta la Francia. Tre anni dopo, nel 1985, Anno Europeo della Musica, la Festa della Musica prende piede in tutto il mondo diventando un fenomeno sociale.

Anche in Italia sono numerosi i concerti di musica dal vivo che si svolgono ogni anno, il 21 giugno, nelle principali città con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere. Il Ministero dei Beni Culturali dedica alla ricorrenza il sito web https://www.festadellamusica.beniculturali.it/ dove sono raccolte le iniziative organizzate in tutte le regioni italiane.

Poste Italiane ha invece realizzato tre cartoline filateliche: la prima raffigura il manifesto dell’edizione 2021 a cura dell’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica e le altre due nel ricordo di grandi protagonisti della musica italiana, Rino Gaetano e Ezio Bosso, a cui sono stati dedicati i francobolli emessi il 21 maggio scorso.

Le cartoline possono essere acquistate singolarmente nell’ufficio postale ci corso Dante ad Asti.

Anche la nostra redazione ha deciso di dare spazio alla musica e allo spettacolo, un settore molto provato dalla pandemia. Abbiamo infatti dedicato a questo tema il prossimo numero di ATnewKids scaricabile in versione pdf a partire da venerdì prossimo, 25 giugno. Per i nostri lettori più giovani non mancheranno interviste, approfondimenti e curiosità dal taglio locale.

Seguiteci e buona festa della musica!