Odalengo Piccolo, doppia camminata nel fine settimana

Un’altra novità nel programma dei Cammini Divini, per la prima volta infatti sbarca in quel di Odalengo Piccolo per una bella camminata su sentieri e con panorami diversi dal solito che si snodano intorno a questo borgo piccolo ma molto interessante.

Il percorso è di circa 10 Km. con un dislivello di + 250 m per circa 3,5 ore di cammino. Il trekking si snoda tra la Borgata Serra e il vicino comune di Villadeati. Partenza su un primo tratto di strada asfaltata per poi svoltare su sterrata che attraversando prati e coltivazioni porterà per un breve tratto lungo il percorso della Superga-Crea. Entrati nel territorio di Villadeati si prende un sentiero che porta verso la fontana delle 7 gocce e da qui si prosegue tra il fitto della boscaglia tra saliscendi ombreggiati da alberi di castagno, ciliegio e nocciolo selvatico, roverelle e robinie. Si ridiscende quindi verso il fondo valle prima di un’ultima salita rientrando in paese.

Si consigliano: calzature da trekking, scorta d’acqua, cappellino per il sole e abbigliamento comodo.

Al termine dell’escursione per chi lo vorrà ci sarà la possibilità di fermarsi per il pranzo presso il Ristorante Serra con il seguente menu: antipasto misto, agnolotti, arista con contorno, frutta di stagione, acqua, caffè.

Ritrovo per le iscrizioni sabato 12 e domenica 13 giugno alle 8,30 presso il Ristorante Serra, in Via Serra 9 a Odalengo Piccolo, partenza alle 9,00.

Il costo previsto è di €. 5 per la sola camminata + €. 15 per il pranzo all’arrivo (facoltativo).

N.B.: L’escursione è a posti limitati (piccoli gruppi), è quindi necessaria la prenotazione

CORONAVIRUS

Lo svolgimento delle escursioni proposte da professionisti è subordinato a disposizioni, protocolli operativi e regolamenti così come richiesti dai ministeri di riferimento e accolti dalla Commissione Tecnica Scientifica e Formazione di AIGAE. Ciò comporta, per quanto vi riguarda: avere con sé ed a portata di mano i necessari dispositivi di protezione individuale;

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI POTETE CONTATTARE I SEGUENTI RIFERIMENTI:

Augusto Cavallo: 339 4188277 mailto: augusto.cavallo66@gmail.com



https://www.facebook.com/augustonordic/

https://www.facebook.com/groups/1722191187995377/

https://www.facebook.com/events/349767259839160/