Nuovo consiglio per l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Asti

Lunedì 14 Giugno si è insediato il nuovo consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Asti, eletto per il quadriennio 2021/2025. Le elezioni si erano concluse il 29 Aprile 2021 con il raggiungimento del quorum al secondo turno e un’ampia partecipazione degli iscritti. Durante la seduta, il consiglio neo-eletto ha nominato con grande coesione il nuovo Presidente, arch. Raffaele Fusco. Sono inoltre state attribuite le seguenti cariche istituzionali: vice-Presidenti Arch. Luca Ottaviani e arch. Franca Bagnulo, segretario arch. Junior Francesco Balbo, tesoriere arch. Daniela Ilaria Schiavon. Gli altri consiglieri eletti sono: arch. Gianfranco Arione, arch. Alessandro Boano, arch. Laura Ghigo, arch. Simona Straforini.

Il consiglio entrante, ringraziando per il lavoro svolto i consiglieri uscenti, si propone di continuare l’impegno nel consolidare il valore della professione attraverso la qualità delle proprie iniziative. Nuove sfide sono poste dai temi dell’attualità, soprattutto per quanto riguarda la rigenerazione urbana ed edilizia, l’ambiente e l’inclusione, e saranno tra gli obiettivi di questo nuovo mandato.

Il consiglio si augura, inoltre, di poter diventare sempre di più un punto di riferimento culturale e di valorizzazione del territorio, lavorando da subito alla promozione di eventi e alla creazione di sinergie con altri enti. Il Presidente uscente, arch. Fabio Musso insieme a tutti gli ex consiglieri augura buon lavoro a tutti.