Nomine, pubblicati nuovi bandi dal Consiglio regionale Piemonte

Con comunicati di nomina del presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte (24 del 17 giugno 2021) sono state aperte le candidature per il Consiglio di indirizzo della Fondazione Crt-Cassa di risparmio di Torino. Si tratta della designazione di una terna nel cui ambito il Consiglio di indirizzo sceglierà un consigliere in sostituzione di un componente passato ad altro incarico. La scadenza per la presentazione delle candidature è il 2 luglio 2021.

Vi sono anche altre nomine e designazioni per diversi enti: 3 membri effettivi per il Collegio dei revisori dei conti della Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte Arpa, un componente per il Consiglio di amministrazione della “Fondazione 20 marzo 2006”, 5 componenti di cui 1 con funzioni di presidente per il Collegio dei revisori dei conti degli Ambiti territoriali di caccia (Atc) e Comprensori alpini (Ca), 3 membri per il Comitato di gestione del Museo regionale dell’“Emigrazione Vigezzina nel Mondo” ex “Associazione Nazionale Spazzacamino” e un membro per il Consiglio di amministrazione della Fondazione “Marco Ballerini” Vercelli.La scadenza della presentazione delle candidature è il 19 luglio 2021. Le istanza per ciascuna di queste candidature deve essere sottoscritta e presentata all’indirizzo pec: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it unitamente alla semplice copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. I comunicati di nomina e i moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione al seguente indirizzo: https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine

Per informazioni è possibile rivolgersi al “Settore Commissioni consiliari” – Ufficio Nomine, via Alfieri 15 (2° piano) Torino – numeri telefonici: 011 – 5757557, 5757324, 5757239, 5757199.