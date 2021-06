Monferrato On stage 2021 parte da Cocconato con Thom Chacon feat. Tony Garnier

Il primo appuntamento del Monferrato Club 2021 – I sensi della vita è a Cocconato. Nella prima serata, in programma venerdì 2 luglio dalle 20 nella patria della robiola e del buon vino, andrà in scena l’esclusivo duo americano formato da Thom Chacon, già premiato come “Best New Artist” dalla storica rivista Buscadero, e dal bassista Tony Garnier, storico accompagnatore di Bob Dylan dal 1989.

Parte dunque dalla Riviera del Monferrato il viaggio tra sapori, suoni, emozioni e panorami mozzafiato per un’esperienza gratificante e indimenticabile che abbraccia l’Astigiano e l’Alessandrino, organizzata dalla Fondazione MOS, in una serata in cui non solo ci sarà musica e specialità enogastromiche locali, ma anche il maxischermo per vedere la partita di Euro 2021 con l’Italia in campo contro il Belgio per i quarti di finale.

Ecco il menù – musicale e gastronomico – della serata:

THOM CHACON feat. TONY GARNIER

Ospite TINTO di Decanter Rai Radio Due

Disponibile SCHERMO per vedere la partita dell’ITALIA

Sarà un tuffo nell’esperienza sensoriale tra musica, cibo e vino di altissima qualità.

Coordinatore food experience DOCTOR CHEF Federico Francesco Ferrero che insieme alle Proloco saprà valorizzare i prodotti del territorio forniti da Monferrato Excellence con tre portate susseguenti riferite a: tradizione, innovazione e Tartufo Nero Estivo

I vini forniti dal Consorzio del Barbera e Vini del Monferrato

MENU

Degustazione Vermouth Cocchi

Tinca marinata e zabaione alla menta di Pancalieri

Carpaccio di zucchine, tartufo nero estivo, robiola di Cocconato

Lesso di fassone piemontese in insalata e giardiniera

Tre calici di vini diversi , uno per ogni portata, inclusi.

Chiusura con amaro del Monferrato -Amaro Bosso

E’ necessaria la prenotazione allo 0141907003.