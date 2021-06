Mombello Monferrato, domenica si inaugura il murales

Verrà inaugurato domenica 27 giugno alle ore 17 la nuova opera realizzata da “Mono” Carrasco che è nata dalla volontà degli abitanti del piccolo borgo supportata dal locale Circolo Ancol che con la collaborazione ed il contributo dell’Amministrazione Comunale hanno voluto rendere omaggio ad un anziano compaesano già gregario del campionissimo Fausto Coppi ed è stata realizzata sul muretto di sostegno della piazza comunale al termine della salita che in passato, negli anni ’60, era anche il traguardo di competizioni di ciclismo agonistico.

La passione per questo sport e il ricordo di un campione del passato insieme alla tecnica ormai collaudata di “Mono” hanno portato all’ideazione di questo Murale alla cui realizzazione hanno contribuito come al solito veramente in tanti, dalla pulizia e preparazione del muretto ad opera dei cantonieri, alla realizzazione della tinta di fondo a cura della ditta Decor-Solution dei fratelli Cielo, fino al lungo lavoro di tracciatura e tinteggiatura delle sagome stilizzate dei ciclisti a cui hanno partecipato un po’ tutti, giovani e meno giovani con la partecipazione anche dei piccoli studenti della scuola primaria di Mombello che con le loro maestre hanno dedicato una lezione pratica di disegno.

Fin dai primi giorni di lavoro sono stati molti i ciclisti che ancora sono soliti passare da queste strade che si sono fermati ad ammirare e a fotografare il nuovo murale complimentandosi e congratulandosi per la scelta di rendere omaggio a tutti gli appassionati di questo sport sano e alla portata di tutti.

“Avere la bici è avere le ali……” è la scritta che capeggia in testa al murale a cui domenica verrà aggiunta una targa commemorativa.

All’evento sono invitati, oltre ai residenti della piccola frazione, tutti gli appassionati di ciclismo appartenenti alle varie associazioni o semplici simpatizzanti di questa disciplina sportiva. Dopo la cerimonia ufficiale sarà offerto un rinfresco a tutti i presenti.