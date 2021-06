Mombello, la primaria alla scoperta del mondo delle api

Venerdì 28 maggio, alla scuola primaria di Mombello M.to, si è concluso il progetto ‘Alla scoperta del mondo delle api’attività iniziata proprio nella giornata mondiale a loro dedicata.

I ragazzi hanno lavorato con tutte le insegnanti e in tutte le discipline per conoscere la vita e l’organizzazione sociale di questi preziosi insetti, presenti nel nostro territorio collinare, realizzando in conclusione una piccola celletta esagonale con materiali di recupero.