Dopo il maltempo di questa notte, anche per oggi pomeriggio sono previsti temporali sull’Astigiano e quasi tutto il Piemonte.

Come prevede l’Arpa Piemonte “Il Piemonte si trova sotto l’influsso di una debole area di bassa pressione che interessa il centro-nord Italia e che determina tempo variabile con possibili di rovesci sparsi. Domani l’avvicinamento di un minimo depressionario in moto dal golfo del Leone verso la Sardegna causerà un aumento dell’instabilità con precipitazioni, anche localmente intense, più diffuse dal pomeriggio. Per martedì è atteso tempo variabile e localmente instabile, mentre da mercoledì la debole rimonta dei valori di pressione riporterà condizioni più soleggiate” (clicca qui per il bollettino meteorologico dell’Arpa Piemonte diramato oggi, lunedì 07 giugno —->>>> bollettino_meteo arpa piemonte 07062021.)

Per il pomeriggio di oggi, lunedì 7 giugno, l’Arpa Piemonte alza il livello di allerta meteoidrologica a gialla su quasi tutto il Piemonte, compresa l’intera provincia astigiana, come si può vedere sotto nel bollettino di allerta emesso nella giornata di oggi

Per quanto riguarda le precipitazioni l’Arpa prevede “Fino al primo mattino di domani sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità dapprima sulle zone montane e pedemontane con successivo interessamento delle pianure. Dalle ore centrali di domani fenomeni meno intensi e limitati ai rilievi. Per mercoledì sono attesi rovesci di calore a ridosso dei rilievi.” (clicca qui per scaricare il bollettino di vigilanza meteorologica (vedi foto sotto).