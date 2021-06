Dopo il maltempo di domenica scorsa, anche per i prossimi giorni, a partire da oggi pomeriggio, sono previsti temporali sul Nord Astigiano e sul Piemonte.

Come prevede l’Arpa Piemonte “Lo scenario meteorologico a scala europea è caratterizzato da una configurazione di blocco che vede un’area depressionaria, estesa dalla penisola scandinava a quella iberica, stazionare a ridosso delle regioni alpine occidentali fino alla giornata di giovedì. In questo contesto la nostra regione sperimenterà condizioni di marcata variabilità, con momenti soleggiati che si alterneranno all’innesco di rovesci e temporali localmente anche di forte intensità sui settori a nord del Po. Fenomeni assenti sul settore sudorientale, che sarà interessato da ventilazione sostenuta soprattutto a quote collinari, sporadici e meno intensi sul Cuneese.” (clicca qui per il bollettino meteorologico dell’Arpa Piemonte diramato oggi, martedì 22 giugno —->>>> bollettino_meteo arpa piemonte 22062021.)

Per il pomeriggio di oggi, martedì 22, e per la giornata di domani, mercoledì 22 giugno, l’Arpa Piemonte alza il livello di allerta meteoidrologica a gialla sul nord Piemonte, compresa parte della provincia astigiana, come si può vedere sotto nel bollettino di allerta emesso nella giornata di oggi

Per quanto riguarda le precipitazioni l’Arpa prevede “rovesci e temporali sparsi, di intensità mediamente debole o moderata ma con valori localmente forti a ridosso della fascia pedemontana occidentale e settentrionale e sulle pianure adiacenti.” (clicca qui per scaricare il bollettino di vigilanza meteorologica (vedi foto sotto).