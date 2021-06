Lidl raddoppia ad Asti con un punto vendita moderno e funzionale

Lidl Italia, che conta oltre 680 punti vendita su tutto il territorio nazionale, prosegue il suo piano di sviluppo con l’inaugurazione oggi, giovedì 17 giugno, di un nuovo supermercato ad Asti. Il punto vendita, che sorge all’ingresso est della Città, in Via Mascarino, è stato inaugurato questa mattina alla presenza del Sindaco Maurizio Rasero.

Questa seconda apertura nel capoluogo astigiano segna un importante risvolto anche dal punto vista occupazionale grazie alla creazione di 25 nuovi posti di lavoro. Per garantire la massima flessibilità di servizio gli orari di apertura del nuovo punto vendita Lidl saranno i seguenti: dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 21:30 e la domenica dalle 9:00 alle 20:30. A favore della clientela è presente un ampio parcheggio di oltre 130 posti auto.

Un supermercato green

La struttura, che si estende su un’area vendita di oltre 1.300 mq, è frutto di un progetto che pone grande attenzione verso l’ambiente e all’efficienza energetica. L’edificio, infatti, rientra in classe energetica A+, è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale e dispone di un impianto fotovoltaico da 138 kW. Inoltre, l’impianto di luci a LED installato consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione. Il 100% dell’energia utilizzata dal supermercato proviene da fonti rinnovabili ed è presente un sistema di recupero delle acque piovane per l’irrigazione del verde circostante.

Lidl per il territorio

Lidl, da sempre attenta alle esigenze del contesto in cui opera, ha realizzato anche importanti opere di urbanizzazione a servizio della Comunità. Per favorire la viabilità e regolare il traffico è stata costruita, infatti, in Corso Casale una nuova rotatoria. È stata, inoltre, realizzata, una pista ciclabile a disposizione dei cittadini che favorisce l’accesso in sicurezza al punto vendita. Di futura realizzazione sarà, infine, la costruzione di un canale scolmatore, di raccordo con il Torrente Versa.

Qualità e convenienza dell’assortimento

Lidl ha aperto il primo punto vendita in Italia nel 1992 e da quel momento ha dimostrato tutta la sua passione per il mercato italiano. Anche nel nuovo punto vendita di Asti saranno disponibili, infatti, le migliori eccellenze gastronomiche del nostro Paese: freschissima frutta e verdura, gustosi latticini, carne e pesce di prima scelta, oltre a tante altre proposte DOP, DOC, IGP. Un vasto assortimento, dal miglior rapporto qualità-prezzo, che si rinnova ogni settimana con offerte imperdibili e prodotti ecosostenibili.

Lidl Plus: la carta fedeltà 100% digitale

Grazie all’App Lidl Plus per smartphone fare la spesa è ancora più conveniente e veloce. Questo innovativo programma fedeltà, attivo anche nello store astigiano, rivoluziona l’esperienza d’acquisto con numerosi vantaggi e coupon sconto. Scaricando Lidl Plus, i clienti Lidl potranno avere sempre con sé la propria carta fedeltà digitale e beneficiare di offerte dedicate.