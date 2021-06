L’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero pronto ad accogliere le nuove sfide del turismo globale

Si è svolta ieri, giovedì 24 giugno 2021, nella struttura “Pala Alba Capitale” di Piazza San Paolo ad Alba, l’Assemblea dei Soci dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. L’Assemblea è stata convocata per l’approvazione del bilancio 2020 e per la presentazione delle prossime attività dell’Ente. L’incontro si è svolto in presenza, dopo le due precedenti Assemblee in modalità on-line dello scorso anno.

Il direttore Mauro Carbone ha illustrato ai Soci le direttrici e le principali attività che permetteranno all’Ente Turismo di adeguarsi alle nuove esigenze di viaggio e alle nuove sensibilità della domanda turistica. Centro della nuova strategia di comunicazione dell’Ente sono il digitale e la nuova immagine di ATL e di destinazione. In quest’ottica di innovazione rientrano il nuovo sito www.visitlmr.it con riorganizzazione e implementazione dei contenuti e i due progetti di comunicazione online avviati nella primavera 2021: la community dei Locals, già attiva sui social network e il canale “Visit LMR: The home of BuonVivere” sulla piattaforma di geopocasting Loquis.

Inoltre, si sta svolgendo in queste settimane la quarta edizione del Food & Wine Tourism Forum, incentrata su innovazione, sostenibilità, digitale e internazionalizzazione. Appuntamento conclusivo il 1° luglio ad Asti, in presenza e in diretta streaming su Facebook e su www.foodwinetourismforum.it. A queste iniziative si affianca la presenza sempre più intensa di Ente Turismo sui social network: Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Per comunicare la nuova immagine, oltre al digitale, l’ATL ha realizzato, una pubblicazione generale di destinazione già disponibile negli uffici turistici, e a breve arriveranno le quattro brochure tematiche suddivise per prodotto: gastronomia, outdoor, family, arte e cultura.

Per quanto riguarda la programmazione delle prossime attività dell’Ente Turismo, Carbone ha evidenziato cinque focus per la ripartenza del settore turistico in Langhe Monferrato Roero: ripresa della comunicazione sui mercati e agli operatori di filiera, supporto per l’innovazione e la rimodulazione degli eventi sul territorio, ulteriore implemento e sviluppo dell’offerta outdoor, ufficializzazione del “Contratto di Sviluppo” con Invitalia per investimenti in progetti di sviluppo turistico e territoriale di alto profilo, e infine, una serie di eventi in vista del Forum Mondiale sul Turismo Enogastronomico, organizzato da UNWTO- Organizzazione Mondiale del Turismo, che si terrà nell’autunno 2022.

Nonostante i periodi di chiusura forzata del 2020 e del 2021, le sedi di Alba e Asti hanno continuato le attività di back e front office: supporto agli operatori della filiera turistica, ai turisti, ai tour operator. L’Ente ha mantenuto rapporti con tutti gli interlocutori e i professionisti del settore turistico e con la stampa nazionale e internazionale attraverso nuovi format e operazioni di comunicazione e promozione della destinazione turistica. I numeri di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero sono lì a testimoniarlo: 158 Soci pubblici e privati, 23.000 posti letto, 10.000 camere e 250 itinerari outdoor fruibili.

“Abbiamo assistito ad un’Assemblea molto importante, che segna sia la fine del periodo più brutto della pandemia, sia l’inizio di un nuovo cammino che dovrà vedere il turismo in Langhe Monferrato Roero riprendere gradualmente le quote nazionali, europee ed extra-europee. Alla guida di questo percorso ci sarà l’Ente Turismo, che ha sempre dimostrato grande forza in termini di comunicazione nazionale ed internazionale e di coinvolgimento dei grandi attori e stakeholders. La nostra destinazione, ormai conosciuta a livello mondiale non solo per l’enogastronomia, ma per tutti i prodotti della sua offerta turistica, tornerà presto al centro dell’attenzione.” ha dichiarato il presidente dell’ente turismo Langhe Monferrato Roero Luigi Barbero.