Le donne e le malattie cardiologiche: i medici astigiani si aggiornano

Il cuore e le donne: non è solo questione di sentimenti. Per l’Ordine dei Medici di Asti e la sezione locale dell’Associazione Italiana Donne Medico è soprattutto un fatto di salute.

Per questo giovedì 17 giugno organizzeranno, in videoconferenza, l’evento scientifico “Pillole di aggiornamento in cardiologia”. L’incontro, riservato al personale medico, sarà aperto alle 21 dai presidenti Claudio Lucia (Ordine dei Medici) ed Eliana Gai (A.I.D.M.).

In veste di relatori gli specialisti Martina Pianelli (“Cardiologia e genere: cosa cambia?”), Natascia Cerrato (“Sindrome di Brugada, questa conosciuta”) e Marco Scaglione (“Ipnosi in cardiologia interventistica”), primario al Cardinal Massaia di Asti e responsabile scientifico dell’evento.

Le iscrizioni scadranno venerdì 11 giugno: ci si può iscrivere all’indirizzo mail asti@ordmedat.it

La segreteria scientifica è a cura della dottoressa Maria Gabriella Saracco, vicepresidente dell’A.I.D.M. di Asti.

Di seguito il programma di –> “Pillole di aggiornamento in cardiologia”