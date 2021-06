L’astigiano Marzio Broda presenta il suo nuovo libro “Un anno a Tokio”

“Un anno a Tokio”, edito da Scritturapura, è il libro dell’astigiano Marzio Broda, già conosciuto come pittore. Sarà presentato giovedì (17 giugno) alle ore 18 alla Caffetteria Mazzetti, nel giardino Alganon di piazza Roma.

Marzio Broda – laurea in scienze aeronautiche e specializzato in sistemi ferroviari e di metropolitane – da diversi anni gira il mondo per lavoro. Recentemente ha lavorato per più di un anno a Tokio, dove ha maturato anche un’interessante esperienza di vita quotidiana. Proprio da questo è nata l’idea di raccontarla in una sorta di diario, scritto non con l’occhio del turista, raccogliendo le testimonianze che per un anno ha comunicato ai suoi familiari con Internet.

A presentare giovedì la prima esperienza letteraria di Marzio Broda sarà Armando Brignolo, che dialogherà con l’autore.