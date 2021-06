L’agenda di Asti BenEssere: il programma di oggi, lunedì 7 giugno

Di seguito il programma di Asti Ben ESSERE della giornata di oggi con i riferimenti telefonici per prenotare la propria attività.

– LUNEDÌ 7 GIUGNO –

INAUGURAZIONE

9.30-12.00 | 15.00-18.00 APRI ASTI (333 3621074) – Esposizione materiale realizzato da ipo e non vedenti e volontari dell’associazione e dimostrazione dal vivo degli elaborati presso parco Emanuele Pastrone – Via Atleti Azzurri – Asti (in caso di pioggia presso Circolo Nuovo A. Nosenzo – Via Filippo Corridoni 51 – Asti)

CENTRI APERTI

Aironebio – via Duca d’Aosta 13 – Asti (348 8749495)

11.00-13.00 Yoga – Roberto Rodina (339 8018261)

14.00-16.00 Taij Chi – Marinella Conti (339 7751192)

19.00-21.00 Biodanza – Lorena Olivieri e Miguel Capriolo (338 9870049)

Luna di mamme – via Radicati 2 – Asti (344 3438941)

18.00 Accogliere la nascita con il parto. Nascita, risorse, benessere e fisiologia della nascita – Ostetrica dott. Chiara Cattaneo (389 0757685)

Bottega Altromercato – via Cavour 83 – Asti (0141 321869)

17.00-19.00 Consulenza Feng Shui. Dimmi dove vivi e ti dirò chi sei – Diana Berlinghieri

Tutta la Settimana su Prenotazione

Studio Dendron – via Arò 70/D – Asti

Dott.ssa Moraglio – Medicina non convenzionale (339 8511167)

Dott.ssa Musso – Psicologia (347 2925593)

Dott.ssa Garofano – Psicoterapia (328 6180099)

Stanza di Grace – Corso Alessandria – Mombercelli AT (328 0220208)

Massaggio Maori – Ezio Squillari

Riequilibrio Energetico con i cristalli – Monica Mauro

Sahaja yoga ONLINE (342 0555650)

20.30-21.30 da lunedì 7 a venerdì 11 giugno

Chapitombolo Academy-Circo Open Air – Via Baldichieri 18 – Monale AT (331 7992651)

Da lunedì 7 al giovedì 10

16.30-19.30 Partecipazione Gratuita ai corsi della settimana previo ritiro volantino alla Bottega Altromercato – Via Cavour 83 – Asti

Programma completo, video in diretta, ultime novità su https://www.facebook.com/astibenessere/