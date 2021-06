L’agenda di Asti Benessere: il programma della giornata di oggi, martedì 8 giugno

Eccoci al programma della seconda giornata di ASTI Ben Essere ottava edizione per oggi, martedì 8 giugno.

Sulla pagina facebook di asti benessere troverete le foto e le dirette video della prima giornata. Da questa pagina potrete prenotare le sedute ed i laboratori.

Giornata dedicata allo shiatsu e alla consulenza dietistica.

Interessante il laboratorio di autoproduzione di cosmesi con ingredienti naturali.

– MARTEDÌ 8 GIUGNO –

CENTRI APERTI

Serenamente Olos – viale Partigiani 115 – Asti

9.00-12.00 | 15.00-19.00 Shiatsu – Daniela Digiacomo (348 4045679) 20 € mezz’ora – 40 € un’ora

Bottega Altromercato – via Cavour 83 – Asti (0141 321869)

9.00-13.00 Consulenza dietistica – La settimana alimentare con la dietista – Serena Manzocco

16.00-18.00 Laboratorio di autoproduzione cosmetici naturali – Serena Grasso

Tutta la Settimana su Prenotazione

Studio Dendron – via Arò 70/D – Asti

Dott.ssa Moraglio – Medicina non convenzionale (339 8511167)

Dott.ssa Musso – Psicologia (347 2925593)

Dott.ssa Garofano – Psicoterapia (328 6180099)

Stanza di Grace – Corso Alessandria – Mombercelli AT (328 0220208)

Massaggio Maori – Ezio Squillari

Riequilibrio Energetico con i cristalli – Monica Mauro

Sahaja yoga ONLINE (342 0555650)

20.30-21.30 da lunedì 7 a venerdì 11 giugno

Chapitombolo Academy-Circo Open Air – Via Baldichieri 18 – Monale AT (331 7992651)

Da lunedì 7 al giovedì 10

16.30-19.30 Partecipazione Gratuita ai corsi della settimana previo ritiro volantino alla Bottega Altromercato – Via Cavour 83 – Asti

Programma completo, video in diretta, ultime novità su https://www.facebook.com/astibenessere/