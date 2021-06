L’agenda di Asti Benessere 2021: il programma di oggi, venerdì 11 giugno

Per l’ottava edizione di Asti BenEssere la giornata di oggi, venerdì 11 giugno, si presenta fitta di appuntamenti: 4 centri aperti e ben tre le attività che si svolgeranno alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83.

In contemporanea proseguono le attività che si svolgono per tutta la settimana in diversi centri.

– VENERDÌ 11 GIUGNO –

CENTRI APERTI

Holystic Gym – strada Valle Nizza 4 – Costigliole d’Asti

13.00-14.00 | 16.00-17.00 Lezioni di gruppo – Luca Magliano (342 0475921)

Tutto il giorno Sedute individuali

Luna di mamme – via Radicati 2 – Asti (344 3438941)

17.00-18.30 I non consigli del post nascita – Doula Cristina Massano (328 4424634)

Farmacia San Lazzaro – corso Casale 183 – Asti (0141 274238)

15.30-17.00 Le preparazioni erboristiche – Sinergia tra Agricoltura e Farmacia – farmacista Matteo Cassina, architetto Stefano Scavino, Sig. Davide Bosia dell’Azienda Agricola “Duipuvrun”

Bottega Altromercato – via Cavour 83 – Asti (0141 321869)

9.00-13.00 Consulenze gratuite di benessere mestruale e ciclico – Antonella Giordano

11.00-12.00 Laboratorio di benessere mestruale e ciclico Antonella Giordano

15.30-19.00 Esposizione – Linfavita – 40 anni di prodotti naturali

La Crisalide – piazza Astesano 11 – Asti

Massaggio viso kobido giapponese – digitopressione viso e testa – Elisabetta Stefanini (333 5603735)

Tutta la Settimana su Prenotazione

Studio Dendron – via Arò 70/D – Asti

Dott.ssa Moraglio – Medicina non convenzionale (339 8511167)

Dott.ssa Musso – Psicologia (347 2925593)

Dott.ssa Garofano – Psicoterapia (328 6180099)

Stanza di Grace – Corso Alessandria – Mombercelli AT (328 0220208)

Massaggio Maori – Ezio Squillari

Riequilibrio Energetico con i cristalli – Monica Mauro

Sahaja yoga ONLINE (342 0555650)

20.30-21.30 da lunedì 7 a venerdì 11 giugno

Programma completo, video in diretta, ultime novità e prenotazioni https://www.facebook.com/astibenessere/