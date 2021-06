L’agenda di Asti BenEssere 2021: il programma di oggi, mercoledì 9 giugno

Prosegue ASTI Ben ESSERE – ottava edizione – con il programma di oggi, mercoledì 9 giugno, una giornata molto intensa e ricca di proposte.

Programma completo, video in diretta, ultime novità e prenotazioni https://www.facebook.com/astibenessere/

– MERCOLEDÌ 9 GIUGNO –

CENTRI APERTI

Via Prandone 8 – Asti

9.00-12.00 Consulenza Feng Shui – Diana Berlinghieri (340 7314837)

Kokoro Shiatsu – corso Don Minzoni 24 – Asti

10.00-12.00 | 15.00-17.00 Trattamenti Shiatsu – Stefania Sibona (393 0351458)

Luna di mamme – via Radicati 2 – Asti (344 3438941)

17.00-18.30 I non consigli del post nascita – Doula Cristina Massano (328 4424634)

Bottega Altromercato – via Cavour 83 – Asti (0141 321869)

10.30-11-30 Kinesiologia – Andrea Romagnolo

15.30-17.30 Macramè – Susanna Sibona

Chapitombolo Asti – Cortile del Michelerio – C. Alfieri 381 – Asti (339 7740738)

17.30 Breve dimostrazione acrobatica e presentazione di Chapitombolo Asti

18.00-19.00 “Giochiamo al circo” per bambini dai 4 agli 11 anni (un percorso tra Giocoleria, equilibrismo e Acrobatica alla portata di tutti)

Tutta la Settimana su Prenotazione

Studio Dendron – via Arò 70/D – Asti

Dott.ssa Moraglio – Medicina non convenzionale (339 8511167)

Dott.ssa Musso – Psicologia (347 2925593)

Dott.ssa Garofano – Psicoterapia (328 6180099)

Stanza di Grace – Corso Alessandria – Mombercelli AT (328 0220208)

Massaggio Maori – Ezio Squillari

Riequilibrio Energetico con i cristalli – Monica Mauro

Sahaja yoga ONLINE (342 0555650)

20.30-21.30 da lunedì 7 a venerdì 11 giugno

Chapitombolo Academy-Circo Open Air – Via Baldichieri 18 – Monale AT (331 7992651)

Da lunedì 7 al giovedì 10

16.30-19.30 Partecipazione Gratuita ai corsi della settimana previo ritiro volantino alla Bottega Altromercato – Via Cavour 83 – Asti