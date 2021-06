L’agenda di Asti BenEssere 2021: il programma di oggi, giovedì 10 giugno

Prosegue ASTI Ben ESSERE – ottava edizione – con il programma di oggi giovedì 10 giugno: 4 centri aperti ed un’attività all’aperto con il Bagno di Foresta alla frazione San Grato di Sessant.

In contemporanea le attività che si svolgono per tutta la settimana.

Programma completo, video in diretta, ultime novità e prenotazioni https://www.facebook.com/astibenessere/

GIOVEDÌ 10 GIUGNO –

CENTRI APERTI

Il Posto Buono San Marco – via S. Marco 18 – Asti (0141 439101)

9.00-11.00 Ginnastica dolce – Sergio Signorelli (345 5294198)

11.00-13.00 Distensione in sospensione con tessuti aerei – Sandra Ghisolfi (366 4156655)

13.00-15.00 Cromoaromasuono massaggio sensoriale con musica suonata al pianoforte dal vivo – Sandra Ghisolfi (366 4156655)

15.00-18.30 Yoga classico – Marco Gallo (333 9326849)

17.00-19.00 Camminata consapevole con esercizi di bioenergetica – Sergio Signorelli (345 5294198)

Tutto il giorno Benessere secondo voi con zoom attivo – Barbara Venturello (366 995530)

Centro Studi Yoga ShivaShakti – via M. D’Azeglio 9 – Asti (328 9399908)

9.00-21.30 Hatha Yoga

17.00-18.00 Yoga Bimbi

20.30-21.30 Meditazione

Luna di mamme – via Radicati 2 – Asti (344 3438941)

18.00 Buone abitudini per un pavimento pelvico in salute – Ostetrica dott. Botto Beatrice (339 2471398)

Bottega Altromercato – via Cavour 83 – Asti (0141 321869)

9.00-13.00 Riflessologia plantare e moxa

11.00-12.00 Conferenza – Alberto Baroni

16.30-17.30 Preparazione bevande fermentate – Stefania Sibona

Frazione San Grato di Sessant 80 – Asti

10.00-13.00 Bagno di Foresta MedinForest – Linda Frei (333 8199943) Ritrovo 9:30 al Ristorante Cantina della Stella

Tutta la Settimana su Prenotazione

Studio Dendron – via Arò 70/D – Asti

Dott.ssa Moraglio – Medicina non convenzionale (339 8511167)

Dott.ssa Musso – Psicologia (347 2925593)

Dott.ssa Garofano – Psicoterapia (328 6180099)

Stanza di Grace – Corso Alessandria – Mombercelli AT (328 0220208)

Massaggio Maori – Ezio Squillari

Riequilibrio Energetico con i cristalli – Monica Mauro

Sahaja yoga ONLINE (342 0555650)

20.30-21.30 da lunedì 7 a venerdì 11 giugno

Chapitombolo Academy-Circo Open Air – Via Baldichieri 18 – Monale AT (331 7992651)

Da lunedì 7 al giovedì 10

16.30-19.30 Partecipazione Gratuita ai corsi della settimana previo ritiro volantino alla Bottega Altromercato – Via Cavour 83 – Asti